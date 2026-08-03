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Nekadašnji rijaliti učesnik Boža Džons odlučio da napravi pauzu od rijalitija i u potpunosti se posveti svom privatnom životu, a sada je podelio potresne detalje iz svog života, ali i dao osvrt na bivše učesnike.

Otac ga izbacio iz kuće

Najpre je dao ispovest o odnosu sa ocem i šokirao mnoge, budući da o tome nije govorio ranije. Na početku razgovora ispričao je da je sa samo 18 godina ostao bez doma, jer ga je otac u više navrata izbacio iz kuće. Otkrio je i da zbog toga neko vreme nisu razgovarali.

1/8 Vidi galeriju Boža Džons plače u emisiji Foto: Printscreen

- Da, od 18. godine baš često. Od 365 dana u godini, 200 dana ne govorimo uopšte.Bilo je situacija gde me istera iz kuće za neku banalnu stvar, zbog neke greške u poslu, pošto imamo taj zajednički biznis dugo godina, i prosto samo odjednom mu klikne i smatra da ću postati bolji čovek ako budem sam svoj život gradio od nule. Znalo je često i da bude po dve nedelje 2 nedelje. Prvi put kada sam bio isteran iz kuće, bio sam 5 dana na ulici, ali, ono, vratim se kući i zamolim ga sa suzama u očima: 'E, da se vratim, da ovo, da ono'. To su, da kažem, bili, onako, klinački ti dani, tinejdžerski. A posle je bilo sve gore i gore - priznao je Boža za Blic, i dodao da je pozajmljivao pare kako bi uplatio kiriju za stan.

Učešće u rijalitiju mu je pomoglo

1/6 Vidi galeriju Boža Džons Foto: Printscreen Youtube/Farma

Džons je otkrio da mu je učešće u rijalitiju pomoglo da se za njega pročuje u muzičkim krugovima.

- Da. Da. Ne samo to, nego generalno, inače, da budem prepoznatljiv, otvori ti se mnogo toga u životu kada izađeš iz takvog jednog projekta. U medijskom, i u poznanstvu sa estradom, da kažem, to je moja neka sfera i taj krug ljudi - objasnio je.

"Maja Marinković finansira muškarce"

U razgovoru za pomenuti medij, Boža je odgovorio na pitanje da li je Maja Marinković dobijala skupocene poklone od muškaraca.

- Ne. Poznavajući Maju Marinković koliki je džek i da uglavnom ona finansira muškarce, u smislu da ona ne dozvoljava da muškarac plati. Ne mislim da plaća da ima dečka. Mislim da ne - zaključio je.

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Marko Karović

"Sofija se bavi najstarijim zanatom"

Ne krije da veruje da se Sofija Janićijević bavi najstarijim zanatom.

- Da. Ostavlja takav utisak i po onome što sam video u telefonu kod nekih ljudi.

"Terza je folirant, prodao je porodicu"

- Da. Zbog rijalitija bi prodao i svoju porodicu, sve što je uradio do sada, kada je rijaliti u pitanju, sve je uradio zbog medijske pompe. To je neko moje mišljenje, mnogo se nameće. I ovo što je uradio kada je prevario Milicu, on je to sve isplanirao napolju, to se vidi, to komentarišu i drugi ljudi, a nije mali broj, ja mislim da je to milionski auditorijum koji tako misli. Proračunat je. Čak i kad uzme da čisti dvorište tamo u Šimanovcima, dok svi spavaju, to radi zato što ga snimaju i zna da će neko da napiše: 'Vidi ga, svi spavaju, on jedini radi'. Onda znate do koje to mere ide - objašnjava.

"Anita Stanojlović devojka za jedno veče"

1/5 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Marko Karović

Dao je svoj sud o Aniti istakavši da smatra da je ona devojka za jedno veče.

- Da. Po onome što ona radi i kako se ponaša godinama unazad, eto, već to je 4 godine, koliko, od prve sezone, i ako se setim onoga šta je bilo, čak mislim da i pre Zadruge 6, na 2 meseca, to je to. Kad dođeš iz male sredine u veliku, onda te ponese sve - tvrdi Boža i ističe kako "Anita koristi momke u rijalitiju kako bi se istakla".

Dodaje da ljubav između nje i Anđela nije bila prava.

- To nije bila nikad prava ljubav, ni sa Anitine, ni sa Anđelove strane. Uvek je bila neka korist.

Tvrdi da je Kasper uticao na stanje Mine Kostić

1/5 Vidi galeriju Pevačica prevazišla težak period Foto: Printscrean, Ilija Ilić, Kurir, Damir Dervišagić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Potvrdio je da je dobar drug sa Minom Kostić, a potom dao svoj sud i istakao da je Kasper uticao na njeno stanje.

- Jesam. Uticao je. Mi smo se čuli bukvalno 2 dana pre njenog odlaska tamo, i po njenom glasu i svemu, mislim, mi smo zapravo dogovarali jedan zajednički nastup da pevamo i to sve, i ona je sve nekako odgovarala sa odgovorima: "Da, okej, da, okej, čujemo se, zovem te, da", i nekako bilo je, ono, k'o da je potonula - zaključio je za pomenuti medij.

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