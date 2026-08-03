"OTAC ME ISTERAO IZ KUĆE, BIO SAM NA ULICI" Ispovest bivšeg Elitara - Razotkrio cimere: Sofija se bavi najstarijim zanatom, a Maja...
Nekadašnji rijaliti učesnik Boža Džons odlučio da napravi pauzu od rijalitija i u potpunosti se posveti svom privatnom životu, a sada je podelio potresne detalje iz svog života, ali i dao osvrt na bivše učesnike.
Otac ga izbacio iz kuće
Najpre je dao ispovest o odnosu sa ocem i šokirao mnoge, budući da o tome nije govorio ranije. Na početku razgovora ispričao je da je sa samo 18 godina ostao bez doma, jer ga je otac u više navrata izbacio iz kuće. Otkrio je i da zbog toga neko vreme nisu razgovarali.
- Da, od 18. godine baš često. Od 365 dana u godini, 200 dana ne govorimo uopšte.Bilo je situacija gde me istera iz kuće za neku banalnu stvar, zbog neke greške u poslu, pošto imamo taj zajednički biznis dugo godina, i prosto samo odjednom mu klikne i smatra da ću postati bolji čovek ako budem sam svoj život gradio od nule. Znalo je često i da bude po dve nedelje 2 nedelje. Prvi put kada sam bio isteran iz kuće, bio sam 5 dana na ulici, ali, ono, vratim se kući i zamolim ga sa suzama u očima: 'E, da se vratim, da ovo, da ono'. To su, da kažem, bili, onako, klinački ti dani, tinejdžerski. A posle je bilo sve gore i gore - priznao je Boža za Blic, i dodao da je pozajmljivao pare kako bi uplatio kiriju za stan.
Učešće u rijalitiju mu je pomoglo
Džons je otkrio da mu je učešće u rijalitiju pomoglo da se za njega pročuje u muzičkim krugovima.
- Da. Da. Ne samo to, nego generalno, inače, da budem prepoznatljiv, otvori ti se mnogo toga u životu kada izađeš iz takvog jednog projekta. U medijskom, i u poznanstvu sa estradom, da kažem, to je moja neka sfera i taj krug ljudi - objasnio je.
"Maja Marinković finansira muškarce"
U razgovoru za pomenuti medij, Boža je odgovorio na pitanje da li je Maja Marinković dobijala skupocene poklone od muškaraca.
- Ne. Poznavajući Maju Marinković koliki je džek i da uglavnom ona finansira muškarce, u smislu da ona ne dozvoljava da muškarac plati. Ne mislim da plaća da ima dečka. Mislim da ne - zaključio je.
"Sofija se bavi najstarijim zanatom"
Ne krije da veruje da se Sofija Janićijević bavi najstarijim zanatom.
- Da. Ostavlja takav utisak i po onome što sam video u telefonu kod nekih ljudi.
"Terza je folirant, prodao je porodicu"
- Da. Zbog rijalitija bi prodao i svoju porodicu, sve što je uradio do sada, kada je rijaliti u pitanju, sve je uradio zbog medijske pompe. To je neko moje mišljenje, mnogo se nameće. I ovo što je uradio kada je prevario Milicu, on je to sve isplanirao napolju, to se vidi, to komentarišu i drugi ljudi, a nije mali broj, ja mislim da je to milionski auditorijum koji tako misli. Proračunat je. Čak i kad uzme da čisti dvorište tamo u Šimanovcima, dok svi spavaju, to radi zato što ga snimaju i zna da će neko da napiše: 'Vidi ga, svi spavaju, on jedini radi'. Onda znate do koje to mere ide - objašnjava.
"Anita Stanojlović devojka za jedno veče"
Dao je svoj sud o Aniti istakavši da smatra da je ona devojka za jedno veče.
- Da. Po onome što ona radi i kako se ponaša godinama unazad, eto, već to je 4 godine, koliko, od prve sezone, i ako se setim onoga šta je bilo, čak mislim da i pre Zadruge 6, na 2 meseca, to je to. Kad dođeš iz male sredine u veliku, onda te ponese sve - tvrdi Boža i ističe kako "Anita koristi momke u rijalitiju kako bi se istakla".
Dodaje da ljubav između nje i Anđela nije bila prava.
- To nije bila nikad prava ljubav, ni sa Anitine, ni sa Anđelove strane. Uvek je bila neka korist.
Tvrdi da je Kasper uticao na stanje Mine Kostić
Potvrdio je da je dobar drug sa Minom Kostić, a potom dao svoj sud i istakao da je Kasper uticao na njeno stanje.
- Jesam. Uticao je. Mi smo se čuli bukvalno 2 dana pre njenog odlaska tamo, i po njenom glasu i svemu, mislim, mi smo zapravo dogovarali jedan zajednički nastup da pevamo i to sve, i ona je sve nekako odgovarala sa odgovorima: "Da, okej, da, okej, čujemo se, zovem te, da", i nekako bilo je, ono, k'o da je potonula - zaključio je za pomenuti medij.
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