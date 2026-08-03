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David Dragojević ostavio je rijaliti karijeru iza sebe i danas uživa u čarima očinstva i porodici, za koju kaže da mu je na prvom mestu i najbitnija, a sada je otkrio da je nikad srećniji, kao i kakvi su mu dalji planovi.

David trenutno boravi na primorju, u Ulcinju, odakle je i porodica njegove supruge, ali ističe da mu nedostaju kao i naslednik, s obzirom da njegov posao zahteva da bude prisutan u Novom Sadu.

"Moji su sve vreme na moru, oni uživaju već 2 meseca, ja sam bio pre mesec dana, sad sam opet došao kod njih da ih vidim. Zbog posla ne mogu toliko dugo da budem odsutan iz Srbije, iz Novog Sada. Ali oni mogu. Ide ujutru sin na plažu, vode ga mama i baka, zaspi na plaži, dođe preko dana, uveče se šeta", priča David i dodaje:

1/5 Vidi galeriju David Dragojević Foto: Printscreen

"Bolje to nego da je kući pod klimom u Novom Sadu, ovde mu je jednostavno bolje, zbog zdravlja, zbog svega."

David ne krije da mu razdvojenost od sina teško pada:

"Pa teško mi je palo, baš. Opet, evo drugi put sad, isto kada sam došao,kad uđem u kuću i kad vidim njega tako malog, ono, malo, tvoj sin, tako je, kad te pogleda i odmah krene, nije te zaboravio, jednostavno, odmah krene ka tebi, ja ga uzmem u naručje, on je srećan, onda gleda. Jednostavno, ne znam, neverovatan osećaj. Ne može da se opiše, to mora da se doživi. Jednostavno, to je neki osećaj, što sam ja rekao, iz porodilišta, i kad odem po njega, kad sam ga uzeo u ruke prvi put. Jedva sam čekao da dođem da ih vidim. Mesec dana je puno. Jedan veliki period, koliko sam bio bez njih, ali opet, moram zbog posla."

"Žena proverava sa kim sam i gde sam"

Dragojeviću teško pada razdvojenost, ali mu prija da supruga proverava sa kim je i gde je jer, kako on kaže, to je znak da joj je stalo.

"Kao i svaka žena, naravno. 'Gde si? Šta si? S kim si? Kad ćeš kući?'. Standardno, ono ženski, gde, šta, kako. Kao i svaka žena, hoće sve i ne može ništa. Ko može to da dešifruje i da objasni njihovu filozofiju, alal mu vera. Ali dobro je. Doza ljubomore, ja kažem, i sve to što se podrazumeva je normalno, to je znak ljubavi. Ako toga nema, ako nema neka ravna linija, i to sve znači da je onda već otišao u neku drugu krajnost, i ta neka. .. ali ja volim, volim. Jednostavno, nekada prija ti to, znaš da je nekom stalo do tebe", kaže bivši rijaliti učesnik.

Par je priredio nasledniku bajkovit rođendan.

David nije mogao, a da se ne dotakne i prvog rođendana sina, za koji kaže da je bio predivan.

"Taj njegov prvi rođendan, meni je to nekako za ceo život ostalo, i baš ne znam, nemam zamerku, bukvalno nijednu, nego sam presrećan što je sve tako ispalo, i nisam očekivao od dekoracije, od onog svega što je bilo, kao neka bajka, neverovatno", emotivan je Dragojević.

"Dejan mi je blokiran do daljnjeg"

David ne krije da mu prija rad, ali da ga brat Dejan Dragojević samo zove da nešto rade, ali ga često beži od tih poslova.

1/6 Vidi galeriju Pobednik Zadruge 5, Dejan Dragojević, posle dosta vremena se pojavio u emisiji "Amidži šou" Foto: Pink

"On samo zove: 'Idi, radi nešto, ajde, lupaj, mešalica', ujutru me zove, pita gde si, šta radiš... Dejan mi je na bloku sad. Blokiran je do daljnjeg. Ajde, samo da radim nešto, pa ne mogu ja tako. Zvao sam ga da dođe, probaće da ulovi malo, 2-3 dana, ako može da dođe, dok sam ja tu, to ćemo još da vidimo, ja bih jako voleo, ali, Bože moj. Radi, sređuje kuću sa Jovanom, imaju 100 stvari, tako da, ajde, voleo bih da dođe, ali videćemo, čisto sumnjam. Fenomenalan odnos imamo on i ja, jednostavno, on je moj mlađi brat", ističe on.

David: "Rijaliti nikada više, Tamara me ne bi pustila"

David ističe da se nikada ne bi vratio u rijaliti, ali ni žena ga ne bi pustila.

"Što se tiče perioda rijalitija, nikada se ne bih vratio, mnogo tih ljudi i to sve, ali rijaliti kao rijaliti, ja sam tamo proveo skoro 2 godine. Ne mogu da kažem nikad se ne bi vratio, možda bih se i vratio, nikad se to ne zna", ističe David za Blic i dodaje:

1/5 Vidi galeriju Oženio se David Dragojević Foto: Printscreen Instagram

"Ne verujem da bi me pustila, možda uz neki dogovor i sve to, dogovor kuću gradi, što se kaže, nikad ne reci nikad. Ja ništa loše za rijaliti ne mogu da kažem, meni je doneo dobru stranu što se tiče toga, Dejan se posle rijalitija vratio i kući, izgradili smo odnose, bilo je to isto jedan, onako, i stresan period i lep period. Uvek postoji neka opcija, tako da, tu ne zatvaram vrata nikad."