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Domaća javnost je mesecima brujala o skandalu sa eksplicitnim fotografijama u kom su se našli Jovan Radulović Jodžir i njegova supruga Irena. Zbog toga su u tom periodu počela nagađanja da li će doći do razvoda, a par je još jednom stavio do znanja da je sve to iza njih i da se drže zajedno.

Na Jodžirovom Instagram nalogu su osvanule fotografije sa porodičnog odmora, a najveću pažnju su privukle one na kojima su on i Irena nasmejani pozirali u moru dok je padala kiša.

1/4 Vidi galeriju Jodžir sa suprugom Irenom na moru Foto: Printscreen Instagram

U opisu objave stavio je samo crno srce. Podsetimo, u jeku skandala javno je stao uz suprugu i pružio joj podršku.

Eksplicitne slike

- Jedino gde nije izašla Irenina gola slika je ova fotelja ovde. Kako se niste setili da ubacite njenu sliku u ovom ovde stanu? Ovako, sedi Irena u stanu kod drugarice, a tu sam i ja. Irena se skinula da je izmasira i uzele su i slikale kako bi pokazale to zajedničkoj kumi. Posle moja supruga pametna kroz par dana koja je nešto slala u jednu grupu poslala je i to u grupu. Onda se njena fotografija prebacila na različite garniture, iz stana u stan - ispričao je on besno.

1/5 Vidi galeriju Jodžir i njegova supruga Foto: Printscreen, Instagram, Printskrin/Instagram

- Nemojte da pravite filmove, ne znam zašto vas toliko kopka moj privatni život. Tu je slika, ali nema videa. Kažu da postoji snimak, a ako postoji ja ću ga okačiti na Instagram da ga svi gledaju. Priča se da ja idem po Beogradu, ližem i grizem tuđa stopala. Ta stopala su Nevenina, moje drugarice koja je pobedila u Exatlonu. Nažuljale su je štikle i ja sam je od milosti kada se izula zagrizao za stopalo. Relja ide u školu, a tamo ga deca pitaju da li su mu se mama i tata razveli - ispričao je on.

Ćerka ostala bez prsta

Podsetimo, Jodžira i Irena prošli su kroz težak porodični period nakon što je njihova ćerka Beka u nesreći ostala bez prsta. Prema njihovim ranijim navodima, incident se dogodio dok je o njoj brinula baka.

Foto: Printskrin/Instagram

- Pakao mi se dešavao tih nekoliko dana. Otekao sam tada od plača. Beka je bila kod babe i ona joj zatvori vrata i otkine joj ceo prst. Irena je uspela da ga nađe. Baš odvratna priča… Stoji prst kod vrata. Poneli su kod doktora i uspeli su da joj prišiju. Njoj je sve to procirkulisalo, nokat joj je čak izrastao - rekao je Jodžir nedavno u potkastu kod MMC borca Vasa Bakočevića.

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