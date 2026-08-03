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U jeku novog sukoba između bivših partnera, Kristine Spalević i Kristijana Golubovića, koji danima ne prestaje da izaziva burne reakcije zbog optužbi i snimaka koji su uznemirili javnost, bivši robijaš je ponovo dospeo u centar pažnje novom objavom na društvenim mrežama.

Kristijan objavio razgovor sa Carem

Naime, on je na svom Instagram profilu podelio snimak razgovora sa Filipom Carem, koji je, kako tvrdi, nastao pre gotovo godinu dana. Tokom razgovora, Kristijan je od Cara zatražio da mu ispriča šta se dešavalo između njega i Kristine Spalević tokom njihovog boravka u rijalitiju.

1/5 Vidi galeriju U jeku novog sukoba između bivših partnera, Kristine Spalević i Kristijana Golubovića, kao i priča o spornim snimcima koji su poslednjih dana izazvali veliku pažnju javnosti, Golubović je ponovo dospeo u centar pažnje zbog objave na društvenim mrežama. Foto: Printscreen, Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

Filip je u početku istakao da nije neko ko govori o privatnim stvarima i da je do sada izbegavao da komentariše tu temu. Ipak, nakon Kristijanovog insistiranja, odgovorio je na njegova pitanja i izneo svoju verziju događaja, te priznao da jeste došlo do intimnog čina.

Uz objavljeni snimak, Golubović je napisao:

Prava istina o jorgan planini u "Zadruzi". Pravo mišljenje Filipa Cara o Kristini i Aleksandri (Nikolić).

Objava je ubrzo izazvala brojne reakcije i komentare na društvenim mrežama.

Sa druge strane, Filip Car je, nakon što je saznao da je razgovor objavljen, najavio da će se uskoro oglasiti putem lajv uključenja i izneti svoju stranu priče.

Ove uslove je Car tražio Željku Mitroviću

Podsetimo, nakon Anđele Đuričić koja je zvanično prvi učesnik Elite 10, ugovor je potpisao i Filip Car, koji će se od 5. septembra vratiti u Belu kuću. Nakon što je Željko Mitrović obelodanio da je Filip jedan od učesnika nove sezone, oglasio se Car i otkrio koje uslove je tražio.

1/7 Vidi galeriju Filip Car o ulasku u "Elitu" Foto: Printscreen TikTok, Hossein Lohinejadian / Alamy / Alamy / Profimedia, Nenad Kostić, Petar Aleksić, Printskrin/Instagram

Filip Car je rekao da nije planirao da ponovo bude deo rijalitija.

- Iznenadio me samim pozivom, nisam očekivao ni da će me zvati Željko Mitrović. Negde sam mislio da je kraj moje rijaliti karijere, ali evo, ovo je jubilarna sezona kojom ću se penzionisati - kroz smeh je rekao Car i dodao da i dalje nije spreman na sve što ga u Beloj kući čeka.

- Za rijaliti ne možeš biti spreman nikada, to je kao da se spremaš za život. Nikada ne znaš šta će se desiti, ko će ući. Dosta očekujem od ove sezone jer mi je rekao i Željko Mitrović da će biti dosta novina, tako da će biti uzbudljivo, sigurno će biti ludilo - rekao je za Blic.

Porodica burno reagovala

- Porodica je burno reagovala, ne žele da me vide tamo i u tim izdanjima. Ne znaju šta sve može da se desi, a taman sam vodio drugačiji život. Oni naravno nisu podržali tu odluku, ali ja kada nešto odlučim nema nazad, to je to. Aleksandri još nisam javio, ali ću je pozvati i reći joj da ulazim i naravno konsultovaću se sa njom oko nekih stvari pošto imamo zajedničku ćerku.

"Tražio sam da Maja ne uđe"

Željko Mitrović je rekao da je Filip u ugovoru tražio da ne uđe neka bivša devojka, a on je nedavno on otkrio o kome je reč.

- Tražio sam da Maja ne bude unutra. To sam želeo iz više razloga. Prvo, ona je isto zahtevala kada je ulazila unutra, drugo ne želim da me provocira. S jedne strane, meni bi išlo u korist da ona uđe i da ja svima pokažem da nemam emocije prema njoj nikakve, ali znam kakva je. Pošto ne želim da budem sa njom ona bi me provocirala dok je ne diskvalifikujem i želeo sam sve da nas poštedim toga da moram da je diskvalifikujem ako uđe - rekao je Filip i dodao:

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Boba Nikolić, Peintscreen Instagram

- Željko mi je odgovorio da takvi uslovi ne postoje i da niko ne može odrediti ko će biti deo projekta, što ja poštujem - rekao je.

Za sam kraj razgovora, Filip Car je otkrio dokle je stigao postupak koji je Maja rekla da je podnela protiv njega za nasilje.

- Podnosile su sve one prijave, ali je sve odbačeno kao neosnovano. Svi pričaju ne smem da dođem u Srbiju, a eto me - zaključio je on.