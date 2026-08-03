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Nakon perioda razdvojenosti od svoje trudne partnerke, Luka Vujović konačno je ponovo sa svojom Anitom Stanojlović. Emotivni susret zabeležio je kamerom, a snimak je brzo privukao pažnju javnosti.

Njih dvoje su se dugo grlili i ljubili, jasno pokazujući koliko su se uželeli jedno drugog.

1/4 Vidi galeriju Luka Vujović i Anita Stanojlović Foto: Printscreen Instagram

Luka je u opisu objave dodao emotikon srca, dok su mnogi komentarisali kako je između njih posredi prava ljubav.

Gde je bio bez Anite?

Podsetimo, po završetku devete sezone Elite, superfinalisti su se vratili svakodnevnim aktivnostima, a Luka Vujović je otišao iz Srbije.

Naime, on je bio na zasluženom odmoru u Turskoj, što je mnogima bilo čudno, budući da se na ovu destinaciju uputio bez svoje trudne izabranice Anite Stanojlović.

Luka je u međuvremenu otkrio ko mu pravi društvo na odmoru, te na društvenim mrežama objavio fotografije sa sinom Noom.

Foto: Printscreen Instagam

Kada su stigli, otac i sin su otišli u poznati beach bar u Alačatiju, gde su uživali u zajedničkom vremenu i čarima letovanja.

"Doći će do venčanja"

- O Anitinoj porodici ne želim da pričam. To je sve za nas. Dok je nama lepo ne treba da širimo dalje priču. Imam podršku od njene porodice, moja porodica je upoznala, i ja sam drugu stranu. Ono što smo pričali unutra, mi smo to i uradili.Doći će i do venčanja, samo ja ne želim da otkrivam kad i šta. Naravno da će biti! Anita je žena sa kojom želim da se venčam. I prethodna žena kad mi je ostala trudna, odmah sam hteo da se venčamo. Imamo blagoslov od mog sina, rekao je Aniti ako se porodi 22. novembra da on bira ime, pošto je on rođen tog dana - naveo je Luka nedavno za Blic.

1/6 Vidi galeriju Luka Vujović ispao u finalu Elite 9 Foto: Marko Karović

Raduju se dolasku prinove

Podsetimo, Luka i Anita započeli su vezu pred kamerama devete sezone "Elite", a već nakon nekoliko nedelja zabavljanja saznali su da čekaju bebu.

Nakon izvesnog perioda, saznali su da čekaju devojčicu, što ih je obradovalo, budući da oboje iz prethodnih odnosa imaju sinove.

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