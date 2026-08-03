RAZMENJUJU NEŽNOSTI KAO DA IM JE POSLEDNJE Luka podelio intimne trenutke sa trudnom Antiom: Ne skidaju ruke jedno s drugog (FOTO)
Nakon perioda razdvojenosti od svoje trudne partnerke, Luka Vujović konačno je ponovo sa svojom Anitom Stanojlović. Emotivni susret zabeležio je kamerom, a snimak je brzo privukao pažnju javnosti.
Njih dvoje su se dugo grlili i ljubili, jasno pokazujući koliko su se uželeli jedno drugog.
Luka je u opisu objave dodao emotikon srca, dok su mnogi komentarisali kako je između njih posredi prava ljubav.
Gde je bio bez Anite?
Podsetimo, po završetku devete sezone Elite, superfinalisti su se vratili svakodnevnim aktivnostima, a Luka Vujović je otišao iz Srbije.
Naime, on je bio na zasluženom odmoru u Turskoj, što je mnogima bilo čudno, budući da se na ovu destinaciju uputio bez svoje trudne izabranice Anite Stanojlović.
Luka je u međuvremenu otkrio ko mu pravi društvo na odmoru, te na društvenim mrežama objavio fotografije sa sinom Noom.
Kada su stigli, otac i sin su otišli u poznati beach bar u Alačatiju, gde su uživali u zajedničkom vremenu i čarima letovanja.
"Doći će do venčanja"
- O Anitinoj porodici ne želim da pričam. To je sve za nas. Dok je nama lepo ne treba da širimo dalje priču. Imam podršku od njene porodice, moja porodica je upoznala, i ja sam drugu stranu. Ono što smo pričali unutra, mi smo to i uradili.Doći će i do venčanja, samo ja ne želim da otkrivam kad i šta. Naravno da će biti! Anita je žena sa kojom želim da se venčam. I prethodna žena kad mi je ostala trudna, odmah sam hteo da se venčamo. Imamo blagoslov od mog sina, rekao je Aniti ako se porodi 22. novembra da on bira ime, pošto je on rođen tog dana - naveo je Luka nedavno za Blic.
Raduju se dolasku prinove
Podsetimo, Luka i Anita započeli su vezu pred kamerama devete sezone "Elite", a već nakon nekoliko nedelja zabavljanja saznali su da čekaju bebu.
Nakon izvesnog perioda, saznali su da čekaju devojčicu, što ih je obradovalo, budući da oboje iz prethodnih odnosa imaju sinove.
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