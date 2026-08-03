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Zoran Pejić Peja iskreno je progovorio o svom životu, prisetivši se detinjstva u skromnim uslovima, perioda kada je vozio taksi, ali i uspona na televiziji, kao i burnih ljubavnih odnosa sa Zlatom Petrović i 25 godina mlađom Draganom.

Publika ga decenijama pamti kao nasmejanog voditelja, ali Peja je sada otkrio i drugu stranu svog života, da je odrastao u skromnim uslovima i da je još kao dečak maštao o velikoj popularnosti.

1/6 Vidi galeriju Zoran Pejić Peja Foto: Damir Dervišagić, Kurir Televizija, Damir Dervišagić, Sonja Spasić, Nemanja Nikolić

Odrastao su sobi dva sa tri

- Moji roditelji su živeli u sobi dva sa tri. To je bila njihova prostorija. Tu sam se ja i rodio. Majka je brinula o nama, majka nije radila, moj otac je zahtevao da moja majka ne radi, da ona bude domaćica i da ona nas izvede i da nas ona vaspita. Mama nas je češće tukla nego tata, ali je tata bio čovek koji jednom kaže i sa njim nema pregovora, a sa mamom sam nekako uspevao... Mama je tu bila i popustljiva, ali tatina reč se poštovala - kaže Peja i napominje da je bio veoma srećan u detinjstvu.

- Baka me je jako volela, tatina mama. Ona se zvala Radmila i jako me je volela. Ona je bila, mogu da kažem, šerif u našoj familiji. Ona je mogla da bude, čini mi se i muško i žensko. Ne postoji ništa što je njoj bilo, ne znam, teško da ona uradi. Ne, ona je sve mogla da uradi i svi koji su imali nekih problema su se okretali prema njoj i njena reč se poštovala,ali, nikada nije mog dedu nipodaštavala. Ona je mog dedu uzdizala i uvek govorila da je on šerif - ispričao je voditelj za "Blic".

Znao je da će biti poznat

Peja je svojim profesorkama svojevremeno govorio da će postati javna ličnost, bez obzira na to što su mu skretale pažnju na gramatičke greške. Njegov veliki san bila je gluma, a idol mu je bio legendarni Miodrag Petrović Čkalja. Međutim, život ga je odveo na drugu stranu, pa se voditelj u nekom periodu okušao kao taksista i konobar.

1/7 Vidi galeriju Zoran Pejić Peja Foto: Damir Dervišagić, Kurir Televizija, Petar Aleksić

- Ja sam jednog trenutka postao šef sale. Ja sam bio svima njima šef, tu sam upoznao i Tomu Zdravkovića i Šabana i sve te boeme - prisetio se.

Razvod od Zlate

Peja i Zlata imaju sina Jovana, a ljubavna priča bivšeg para je sasvim neuobičajena. Naime, on je Zlatu prvi put video na ulici kada joj je prišao, a ona ga ignorisala. Usledilo je oštro upozorenje kada se o njoj raspitivao kod Šabana Šaulića.

- Pitao sam Šabana za Zlatu, a on mi kaže: "Joj, nemoj, molim te, ona je opasna za muškarce, kobna za muškarce" - ispričao je Peja.

1/5 Vidi galeriju Zlata Petrović Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Dragan Kadić

Na kraju, ipak su se spojili, ali je kasnije došlo do razvoda, a Peja je iskreno govorio o tome:

- Nakon razvoda je bio malko onako što, čini mi se, svako mora da prođe to, da dođe do i svađa i nesuglasica i ti ovo, ti ovo i tako dalje i tako dalje, ali već posle nekih, pa godinu, dve, pa možda i manje, ajde, otprilike godinu dana je sve to leglo. Ja sam čovek koji ne oprašta prevaru i ne mogu da oprostim kada žena bude sa drugim muškarcem. Posle toga ja ne mogu da ti pređem i ne postoji ništa na ovom svetu, ljubav, da bih ja bio sa njom. Ne. Tu je kraj. Kada sam saznao da je Zlata imala drugog muškarca, ja sam tog trenutka svu svoju ljubav stavio u neku fioku u kojoj držim samo tugu. I stavio tu, okrenuo se i vratio - bio je izričit Peja.

Peja je ispričao i da je Zlata posle šest meseci pokušala da obnovi njihov odnos jer je verovala da se i dalje vole. Ipak, on je odbio pomirenje, navodeći da bi pristao samo kada bi motiv bili interesi njihovog sina.

Razvod od Dragane

U sledeći brak je kročio sa 25 godina mlađom Draganom, sa kojom je takođe došlo do kraha ljubavi.

- Dragana je bila uz mene 24 sata od kada sam ja saznao da sam bolestan. Jovan i Zlata nisu bili uz mene. Oni su dobijali informaciju od Dragane - naveo je on za pomenuti medij.

Foto: Damir Dervišagić

Ipak, posledice operacije odrazile su se i na njegovu psihu, a težak period kroz koji je prolazio ostavio je trag i na njihovoj ljubavi. Peja je sebe često opisivao kao zaštitnika i "umiljatog lava", ali ga je bolest, kako kaže, potpuno promenila.

- Ja sam tog trenutka shvatio da je to žena za mene i mi smo imali fenomenalan brak sedam godina, uživali u njemu. Rastali smo se posle moje operacije. Ja sam osoba koja se ne boji sto ljudi... Do zadnje kapi krvi ću odbraniti, ali, tada sam umesto lav postao mačka.Iako je lav iz potomstva, odnosno korenje mu ide od mačaka, ja sam postao mače. Kao da sam predosetio da nešto nije u redu sa mnom. Malko sam bio nešto uplašen, pas ide ispred, ja kažem, ajde da zaobiđemo da me ne ujede ovaj pas. Mislim da je to u stvari signal bio da treba da se pregledam i da sam tada izgubio osobu koja je volela lava, koja je volela sigurnost, koja je volela jačinu, koja je volela sve - istakao je Peja za pomenuti medij.

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