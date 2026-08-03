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Nakon što su postali roditelji, Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj uživaju u zajedničkom vremenu sa bebom. Svaki slobodan trenutak provode upravo sa naslednikom, malim Ilijanom.

Porodica na okupu Foto: Printskrin/Instagram, Shutterstock, Printscreen/Instagram

Iako su najpre krili da je Anastasija trudna, sada s ponosom pokazuju porodične trenutke zabeležene kamerom. Ovog puta, podelili su emotivan snimak na kom se vidi kako je Nemanja u šetnji sa sinom, a ovaj video je privukao veliku pažnju.

Nemanja je gurao kolica i šetao blizu obale, dok je ponosna mama sve snimila, a potom i objavila.

Nemanja Gudelj izveo sina u šetnju Foto: Printscreen Instagram

Dobili poseban poklon

Podsetimo, fudbalski klub Sevilja priredio je lepo iznenađenje za sina Anastasije Ražnatović i Nemanje Gudelja Ilijana, poslavši mu poseban poklon u klupskim bojama.

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Foto: Printscreen/Instagram

U paketu se našla oprema namenjena najmlađim navijačima, a posebnu pažnju privukao je personalizovani mini-dres sa imenom "Ilijan". Pored dresa, mališan je dobio i šorts, bodi, šal, portiklu, igračke, kao i set za hranjenje, sve sa obeležjima španskog kluba.

Anastasija nije krila oduševljenje ovim gestom, pa je fotografiju poklona podelila na svom Instagram profilu. Uz objavu je označila Sevilju i kratko poručila: "Hvala mojoj Sevilji".

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26:25
STARS 610 02.08.2026. Izvor: Kurir TV