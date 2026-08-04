Slušaj vest

Maja Marinković i Asmin Durdžić imali su jezivu svađu juče tokom koje je bivša zadrugarka partneru razlupala automobil. Iako mu je Maja polomila šoferšajbnu na automobilu i izgrebala ga, Asmin se ponovo vratio kod nje u stan, gde je na terasi pušio cigaretu.

Podsetimo, Asmin se nije pojavio u emisiji "Narod pita" gde je trebalo da gostuje sa Stanijom Dobrojević, najverovatnija, kako su mediji preneli, jer se posvađao sa Majom. Naime, ispred njihove zgrade je bio pravi rusvaj! Automobil sa demoliranom šoferkom bio je parkiran ispred ulaza, a kako su rekle komšije, razlog svađe je bila ljubomora.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Kurir

Majin otac se nakon incidenta šokiran oglasio.

- Nemam pojma ništa, ne znam o čemu se radi - rekao je prvo Taki.

Oglasio se i otac Mustafa

Mustafa Durdžić otkrio šta se desilo sa njegovim sinom i Majom Marinković.

- Nisam baš tako dobro, ali preživeću i ovu noć. Mislim da Pink već ima sve informacije, Asmin i Maja su imali sukob, ne znamo šta je bilo s njim, video sam slike da ima krvave ruke, razbijeno auto, šoferšajbnu.

Stanija: "Asmin je ostao bez honorara"

Podsetimo, Stanija je, nakon što se Asmin nije tamo u emisijim otkrila koji je možda pravi razlog.

- Asminovi roditelji su me zvali, Mevlida me je juče zvala, rekla je da me voli, poštuje. Žao joj je što je izjavljivala neke stvari, želim da ih pamtim kao nekad. Kristijanov skandal najstrašnije osuđujem, moj Pablo je meni kao beba, bolje da ne komentarišem! Asmin je potpisao jedan od najjačih ugovora, najjači honorar, na konto mog imena. On je izašao sa nulom, tako ja računam - rekla je starleta.