Slušaj vest

Nekadašnja teniserka Ana Ivanović ostavila je utisak žene koja je iza sebe ostavila težak period. Dok se njen bivši suprug Bastijan Švajnštajger ponovo nalazi u centru pažnje zbog navodne romanse sa Bugarkom i medijskih napisa o skupocenim poklonima, Ana uživa u putovanjima, novoj ljubavi i besprekornom stilu, kojim iznova osvaja društvene mreže.

Nekadašnja najbolja teniserka sveta pokazala je da joj promene u privatnom životu očigledno prijaju. Posle razvoda od Bastijana Švajnštajgera, sa kojim ima tri sina, bivša sportistkinja izgleda odmornije, srećnije i zrači samopouzdanjem, što njeni pratioci svakodnevno primećuju.

1/8 Vidi galeriju Ana Ivanović Foto: Printscreen/Instagram

Dok mediji pišu o njenom bivšem suprugu i njegovoj vezi sa Bugarkom, uz tvrdnje da na novu partnerku troši ogromne sume novca, Ana se ne oglašava tim povodom. Umesto toga, pažnju privlači elegantnim fotografijama sa odmora i objavama koje odišu mirom i sofisticiranošću.

Na najnovijim fotografijama pozirala je u upečatljivoj crnoj haljini sa dubokim šlicem do kuka i potpuno otvorenim leđima. Kombinaciju je nosila bez brushaltera, a uzak struk dodatno je istakla kaišem. Stajling je upotpunila velikom pletenom torbom, tamnim sunčanim naočarima i plavom maramom vezanom oko glave, modnim detaljem koji je ovog leta postao jedan od najvećih trendova.

Njeni pratioci nisu krili oduševljenje, pa su se ispod fotografija nizali komplimenti na račun izgleda i elegancije.

Novo poglavlje posle razvoda

Nakon kraha braka sa Bastijanom Švajnštajgerom, Ana je odlučila da svoj privatni život čuva daleko od očiju javnosti. Ipak, Kurir je nedavno objavio da je ponovo srećna u ljubavi i da je već više od pola godine u vezi sa misterioznim muškarcem koji nije deo javne scene. Njih dvoje svoju romansu brižljivo skrivaju, a Ana ne želi da partner bude izložen medijskoj pažnji.

- Otkad su zajedno, Ana i njen novi partner se gotovo ne odvajaju. On je već nedeljama u njenoj vili na Majorki, u naselju Son Vida. Odatle završava sve svoje poslove. Ne žele da se odvajaju ni na sekund jedno od drugog. Vrlo im je važno da se medijski ne eksponiraju, a njena kuća im je idealna lokacija za to. Sve je maksimalno diskretno. Imaju bazen za uživanje, a često rano ujutru odu i do plaže, gde šetaju - pričao je naš sagovornik.

1/7 Vidi galeriju Srećna u novoj ljubavi Ana Ivanović Foto: Printscreen / Twitter / anaivanovic, Ervin Monn / imago stock&people / Profimedia, PrintscreenInstagram

- Anu i dečka upoznali su zajednički prijatelji upravo na Majorki, gde je on dolazio zbog poslovnih obaveza. Tu su odmah razmenili kontakte, a on ju je ubrzo pozvao na večeru. Malo-pomalo, shvatili su da između njih dvoje ima nešto više od prijateljstva, pa su otpočeli vezu.

Švajni Bugarki kupio vilu

Za to vreme, Bastijan Švajnštajger i njegova partnerka Silva Kapitanova ponovo su tema evropskih medija. Kako je Kurir ekskluzivno objavio, bivši nemački reprezentativac kupio je luksuznu vilu u izgradnji na Majorci, vrednu oko 12 miliona evra.

Prema navodima izvora, nekretnina se prostire na više od 1.500 kvadratnih metara, nalazi se na imanju od 3.000 kvadrata tik uz more, ima četiri etaže, spa-centar, prostrane terase i potpunu privatnost. Vila bi trebalo da bude završena narednog leta, a Švajnštajger ju je, prema istim informacijama, kaparisao ubrzo nakon pomirenja sa Silvom, u periodu dok se iza zatvorenih vrata vode sudski postupci oko razvoda i podele imovine sa Anom Ivanović.

1/4 Vidi galeriju Nova kuća Bastijana Švajnštajgera Foto: Kurir, Profimedia