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Asmin Durdžić se prethodne noći nije pojavio u emisiji "Narod pita", a mnogi sumnjaju da iza svega stoji njegova devojka Maja Marinković.

Nekoliko sati pred emisiju ljubavni par je imao žestoku svađu, te je došlo do fizičkog kontakta. Asmin je završio sa povređenom rukom, a auto sa popriličnom štetom.

"Asmin je sam sebi razbio šoferku"

Iako su svi bili ubeđeni da je Maja razbila njegov automobil, Marinkovićeva se oglasila u emisiji kada je voditeljki poslala poruku.

Foto: Kurir

- Samo da se oglasim jer vidim da bruji sve. Asmin je sam razbio šoferku jer se iznervirao, sa nama je sve okej, glasila je poruka koju je voditeljka pročitala uživo u programu.

Mustafa o incidentu

Mustafa se javio vidno uznemiren u emisiju "Narod pita" u kojoj se Asmin nije pojavio, te je izneo tvrdnje o incidentu koji se, prema njegovim rečima, dogodio u Beogradu.

- Nisam baš tako dobro, ali preživeću i ovu noć. Asmin i Maja su imali sukob, ne znamo šta je bilo s njim, video sam slike da ima krvave ruke, razbijeno auto, šoferšajbnu - ispričao je Mustafa zabrinuto.

1/6 Vidi galeriju Mustafa Durdžić Foto: Printscrean, Printskrin, BoBa Nikolić, Printscreen/Facebook, Petar Aleksić

On je dodao da postoji mogućnost da je Asmin Durdžić u bolnici i da se zbog toga ne javlja.

- Ko zna šta se tamo dešavalo, vidiš kakve su mu ruke, zato se i nije pojavio u emisiji. Možda je u bolnici, ne znam, prave probleme po Beogradu, razbijaju automobile - dodao je Asminov otac.