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Goga Sekulić nastavlja da niže uspeh za uspehom tokom letnje turneje, a proteklog vikenda održala je čak dva izuzetno posećena nastupa u regionu. U petak je pevala u Jajcu u Bosni i Hercegovini, dok je već naredne večeri napravila pravi spektakl na tradicionalnoj koridi u mestu Dicmo u Hrvatskoj, gde se, prema procenama organizatora, okupilo oko 5.000 ljudi.

Da je atmosfera na oba nastupa bila fenomenalna, najbolje potvrđuju brojni snimci i fotografije koji kruže društvenim mrežama. Publika je od prvog do poslednjeg takta pevala uglas sa pevačicom, a najveće ovacije izazvali su njeni hitovi "Gaćice", "Seksi biznismen", "Rekord sam oborila", "Vuče lopove", "Ljubavnica" i "Mesečar", koji su još jednom pokazali zbog čega godinama važe za nezaobilazne na svim proslavama i koncertima.

Posebno impresivna bila je atmosfera u Hrvatskoj, gde je više hiljada ljudi horski pevalo zajedno sa Gogom, pretvorivši njen nastup u pravi muzički spektakl. Energija publike i pevačice bila je prisutna od početka do kraja večeri, a svaki novi hit dočekan je gromoglasnim aplauzom.

00:10 Goga Sekulić nastup u Hrvatskoj Izvor: Privatna arhiva

Goga ovoga leta gotovo da nema slobodan dan, jer nastupa širom regiona i iz vikenda u vikend puni klubove, trgove i manifestacije. Interesovanje za njene nastupe ne jenjava, što potvrđuje i činjenica da je raspored unapred popunjen brojnim nastupima.

Bez sumnje, Sekulićeva je i ove sezone jedna od najtraženijih pevačica u celom regionu, a publika gde god da se pojavi još jednom potvrđuje da njeni hitovi i energija ne izlaze iz mode.