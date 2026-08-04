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Koncerti Dina Merlina na sarajevskom Koševu obeležile su i brojne kritike zbog katastrofalne organizacije, gde je deo publike sa kupljenim kartama ostao ispred kapija, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo i brojne reakcije na društvenim mrežama. Među onima koji su javno izneli svoje utiske našao se i jedan od najpoznatijih Tiktok kreatora na Balkanu Mića Ašćerić, koji nije krio razočaranje i organizacijom, pa i samim koncertom.

Mića Ašćerić objavio je video u kojem je detaljno opisao svoje iskustvo sa koncerta Dina Merlina, ističući da je upravo zbog priča o legendarnim nastupima na Koševu odlučio da doputuje u Sarajevo.

- Dugo sam slušao o legendarnom koncertu u Sarajevu na Koševu i to nisam mogao da propustim. Odseo sam na Jahorini, budući da je za neki krš apartman tražili i 1.600 evra za dve noći u Sarajevu, budući da je sve bilo krcato - požalio se na bezobrazluk Sarajlija koji su hteli brzu zaradu.

1/5 Vidi galeriju Pevač u epicentru neprilika Foto: BoBa Nikolić, Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans, Boba Nikolć

Međutim, kako tvrdi, najveće razočaranje usledilo je već na samom ulazu.

- Po dolasku jeste sve bilo krcato, ogromna gužva, što sam i očekivao, ali organizacija je bila katastrofalna. Ovakoj velikoj vrućini, samo jedan prolaz je radio i jedan čovek je puštao jednog po jednog pa se čekalo satima.

Ni situacija unutar stadiona, prema njegovim rečima, nije bila mnogo bolja.

- Drugo, veće razčaranje bilo je unutra, kada smo hteli da poručimo piće, rekli su da se to ovde ne služi, a onda ni koka-kola nije bila, nego neka verzija, tako da sam pio vodu do kraja koncerta. Ne znam da li ćete me osuditi, ali ja taok ne mogu da se provedem - rekao je tiktoker i požalio se na aranžmane muzike koji su bili u tehno verziji.

- Ovaj koncert sam zamišljao mnogo drugačije, emotivnije, ali to je nekako palo u drugi plan. Bilo je krcato, stadio je bio prepun, tako da svakako čast za to. Međutim, u jednom trenutku su ljudi krenuli da viču "Dino, lopove"! Jako mi je bilo žao i neprijatno, pa sam osuđivao te ljude tada, ali sam posle koncerta saznao da su ti ljudi kojima su zatvorili kapije ispred nosa i nisu ih pustili jer se kapacitet stadiona popunio. Oni su kupili karte, tako da razumljivo, ali je ružno tako vikati. Sve u svemu, lepo je bilo na koncertu. Da li bih opet otišao - ne, ali jeste bilo lepo. Posveta Halidu Bešliću je stvarno bila vrhunska. Eto da ne ispadne da je sve bilo katastrofa - rekao je uz video Mića Ašćerić.

- Nije pevao "Eh da je tuga snijeg" na primer. Sve u svemu, jeste bilo lepo, ali meni ni blizu očekivanog tako da ostavljam prostora da je do mene - napisao je uz opis, kao još jedan utisak, iliti minus sa koncerta Dina Merlina.

Mnogima zasmetalo što nije bilo alkohola

Pored problema sa ulaskom na stadion, veliki broj posetilaca na društvenim mrežama požalio se i na ponudu pića. Kao što je tiktoker Mića Ašćerić istakao da nije mogao da uživa, pa je pio samo vodu, bilo je još mnoštvo fanova koji su se žalili na to, budući da su očekivali uobičajenu ponudu kakva postoji na velikim muzičkim događajima.

Na mrežama se vodila polemika pa su se nizala i objašnjenja. na mrežama, razlog je bio poštovanje islamskih verskih običaja. Naime, u islamu je konzumiranje alkohola zabranjeno i smatra se haramom. Reč haram potiče iz arapskog jezika i označava sve ono što je prema islamskim propisima zabranjeno ili nedozvoljeno, pa tako i alkoholna pića.

Iako su jedni smatrali da organizatori imaju pravo da događaj organizuju u skladu sa verskim i kulturnim običajima, drugi su ocenili da je publika trebalo unapred da bude obaveštena o tome, kako ne bi bilo neprijatnih iznenađenja tokom višesatnog spektakla.

Veliki propust i skandal

Podsetimo, veliki broj fanova ostao je ispred stadiona zbog gužvi i otežanog pristupa parteru, što je izazvalo nezadovoljstvo i brojne reakcije na društvenim mrežama. Organizacija koncerta saopštila je da će svim posetiocima koji su u petak, 31. jula imali problem sa ulaskom biti omogućeno da svoje ulaznice iskoriste za koncert koji će biti održan u nedelju, 2. avgusta.

- Povodom situacije u kojoj jedan deo publike sa važećim ulaznicama za parter u petak, nažalost, nije uspeo pravovremeno da uđe na stadion, obaveštavamo publiku o rešenjima kojima ćemo omogućiti svim kupcima ulaznica da u potpunosti uživaju u ovom spektaklu Dina Merlina-stoji u saopštenju koje nam je stiglo na mejl.

00:22 Skandal na koncertu Dina merilina Izvor: Kurir

Kako je navedeno, svi posetioci koji su imali problem sa ulaskom treba da svoju ulaznicu pošalju na adresu info@adriaticket.ba najkasnije do 20 časova 1. avgusta, kako bi im bila produžena validnost za koncert u nedelju.

Organizatori su izrazili žaljenje zbog situacije koja je izazvala razočaranje kod dela publike.