Slušaj vest

Hrvatska spisateljica, Vedrana Rudan, saopštila je da boluje od opake bolesti, a ona je jednom prilikom pokazala kako izgleda njen dom u Hrvatskoj.

Mala stara kuća

Naime, Vedrana Rudan živi u Rijeci, a ugostila je jednom prilikom ekipu RTS-a, te otkrila mnoštvo privatnih detalja.

- Suprug je pronašao ovu malu, staru kuću. Mislim da ovo zdanje ima 400 godina, to je spomenik nulte kategorije - istakla je Vedrana.

- Kad sam ja videla tu ruševinu, ja sam se zgrozila. Svidelo mi se, ali sam rekla suprugu, nemoj da kad zapneš sa majstorima da me pitaš nešto. I dan danas je tako ostalo, stalno po kući nešto radimo - kazala je ona u emisiji "TV lica kao sav normalan svet".

1/20 Vidi galeriju Vedrana Rudan živi u kući staroj 400 godina Foto: Printscreen/RTS

- Jednom prilikom me je izvređao majstor kada sam došla po svog supruga u kafić: "Ostavi ga na miru, ovo je najgora žena na svetu". Ja mu odbrusim: "Kako vas nije sramota tako da pričate, prvi put se vidimo u životu, a vi lupetate!". Tek on meni poručuje: "Ja sam vam ženo kuću izgradio". Nakon toga sam mu rekla da je kvalifikovan za to što priča, ali sam mu se svakako krvi napila - navela je Vedrana.

"Odrasla sam uz mora"

- Odrasla sam uz more, tako da me pogled na more odavde ne uzbuđuje. Ali kad god sam negde gde nema mora, uvek mislim da preko zgrada i drveća u daljini mora biti mora. To je u meni, ali ne toliko da bih sada šetala pokraj mora i bacala kamenčiće - zaključila je ona.

1/7 Vidi galeriju Vedrana Rudan Foto: Printscreen/youtube/Tanjug TV+, Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT, Preentscreen/Youtube

Vedrana je rođena u Opatiji. U prethodnih 20 godina objavila je više od deset knjiga.

Sin Vedrane Rudan je jedan od čuvenijih hrvatskih psihologa

Inače, sin Vedrane Rudan je Slaven Hrvatin koji je jedan od čuvenijih hrvatskih psihologa, a svojevremeno je objavio i knjigu svojih kolumni pod nazivom "Zlihologija". Zalaže se za zaštitu ljudskih prava, i levičar je. Istovremeno je i neka vrsta menadžera svoje majke, kao i administrator njenog vrlo posećenog sajta.

1/12 Vidi galeriju Vedrana Rudan u emisiji Nedjeljom u 2 Foto: Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT, Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT

Nedavno je objavila novi tekst na svom blogu u kojem na samom početku navodi da umire. Uprkos izazovima, neumorni duh Vedrane Rudan i njena aktivnost na društvenim mrežama ne prestaju da inspirišu fanove ove slavne književnice, koji je podržavaju u ovoj borbi. Nastavlja da piše, a na njenom blogu objavljen je novi tekst pod naslovom "Dobri ljudi" u kojem javnosti saopštava da umire.

kurir/blic