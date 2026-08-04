Od 7. do 9. avgusta Guča ponovo okuplja najbolje trubače Srbije, hiljade posetilaca iz zemlje i sveta i sve ono zbog čega se ovaj festival već 65 godina smatra simbolom srpske tradicije, veselja i gostoprimstva. Ako ovog avgusta krećete put Dragačeva, ovo je pet stvari koje nikako ne smete da propustite.

U Guči muzika ne počinje kada stanete ispred bine - ona vas dočeka čim uđete u varošicu. Orkestri sviraju ulicama, kafanama i šatorima, publika peva u glas, a svako ćoše postaje mesto za novo kolo. Dok se na glavnoj pozornici smenjuju majstori trube Bojan Ristić, Dejan Petrović Big Band, Boban Marković, Dejan Lazarević, Ekrem Mamutović i Dejan Jevđić Guča živi u ritmu koji traje od jutra do duboko u noć.

Vrhunac Sabora tradicionalno dolazi u nedelju, kada najbolji trubački orkestri Srbije izlaze na veliku scenu kako bi se borili za najprestižnija priznanja - nadmetanje puno emocije, ponosa i virtuoznosti i trenutak kada se biraju novi šampioni srpske trube.

Guča se ne obilazi praznog stomaka. Ovde se podjednako pamte zvuci trube i ukusi Dragačeva. Pečenje koje se okreće na ražnju, svadbarski kupus koji se satima krčka u zemljanim loncima, domaći sir, kajmak, proja i nezaobilazna rakija deo su festivalskog rituala bez kojeg se odlazak u Guču jednostavno ne računa.

Pored velikih koncerata, Guča je mesto gde tradicija živi na svakom koraku. Svečano otvaranje Sabora, Ulica starih zanata, narodne nošnje, folklorni ansambli, izbor najboljeg zdravičara, “Stara dragačevska svadba”, izložbe i kulturni programi vraćaju posetioce u vreme kada su se običaji prenosili s kolena na koleno. Upravo zbog toga Guča nije samo festival – ona je živa razglednica srpske kulture.

Možda najveća čar Guče jeste to što ovde niko nije stranac. Za istim stolom sede ljudi iz svih krajeva Srbije i sveta, zajedno nazdravljaju, igraju kolo i pevaju uz trubu. Dani počinju uz trubačku budilicu, završavaju se ponoćnim koncertima i slavljenjem pobednika, a između toga nastaju uspomene zbog kojih se u Guču dolazi iz godine u godinu.

Kada se spoje vrhunski trubači, domaćinska atmosfera, miris tradicionalnih specijaliteta i veselje koje traje tri dana bez prestanka, jasno je zašto se 65. Dragačevski sabor trubača i ove godine s nestrpljenjem iščekuje. Ovog avgusta, od 7. do 9. avgusta, Dragačevo će još jednom biti mesto gde se najbolje čuje, najduže peva i najlepše slavi.