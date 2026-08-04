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Sukob između Dare Bubamare i Dragice Radosavljević Cakane dobio je novi nastavak nakon što je pevačica na društvenim mrežama žestoko isprozivala koleginicu zbog komentara koji je Dara iznela u muzičkom takmičenju.

Pale teške reči

Cakana je sa svog zvaničnog profila ostavila veoma oštar komentar u kojem nije štedela reči na racun Bubamare.

-Jao, glupava Dara kao mangup. Smeta joj naglasak, bože, smalatotine napumpane. Eto, morala sam ovo da kažem. Dakle, Dara je stvarno sramota za bilo šta, a kamoli za muziku. Pritom misli da je opako duhovita, a u stvari... budaletina istripovana, visoka metar i momenat- napisala je Cakana.

Što na um to na drum

1/5 Vidi galeriju Pevačica nema dlake na jeziku Foto: Screenshot, Petar Aleksić, BoBa Nikolić, Shutterstock, Nemanja Nikolić, Damir Devišagić



Tim povodom kontaktirali smo Daru Bubamaru i poslali joj skrinšot spornog komentara, nakon čega je usledio njen oštar odgovor.

-Pa šta ona još peva? Sramota je za jednu babu od 80 godina da komentariše mene, aktuelnu pevačicu koju vole svi! Cakana se zove? Ime iz prošlog veka. Čast mi je da me takve babe ne vole! Ali, u redu, baka Caka hoće malo marketinga pod stare dane -rekla je Dara Bubamara za Kurir.

Kontaktirali smo i sa Cakanom koja je objasnila da nije sigurna da li je neko koristio njen telefon.

Njihov javni obračun izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, gde se fanovi obe pevačice uveliko uključuju u raspravu, dok ostaje da se vidi da li će se polemika ovde završiti ili će uslediti novi odgovor.

Ovo nije prvi put da sevne netrpeljivost između dve koleginice. Cakana je za Hajp televiziju komentarisala Daru.

- Dara Bubamara - kad je vidim, stvarno mi dođe da umrem od smeha - rekla je u martu ove godine Cakana.

Nikome ne ćuti

1/5 Vidi galeriju Ume da uzvrati Foto: Printscreen, Kurir/S.Z.