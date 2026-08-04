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Ovim povodom se oglasio Asminovog oca, Mustafu Durdžića koji je ispričao šta se tačno dogodilo.

- Ja i Asmin smo se juče dopisivali, zamolio sam ga da ide u prodavnicu da kupi garderobu. Rekao sam mu: “Sine, idi kupi sve što želiš i želim da budeš večeras lep, da se ponašaš normalno.” Ponekad je i izgubiti bitku pobeda. Ja sam želeo da se on izvini Staniji za sve što joj je rekao u vezi njenog tate. Mene lično to toliko boli kao da je neko rekao mojoj ćerki tako nešto. Zamolio sam ga da se izvini, ako ćeš i na neki način popustiti, ipak je žena, žena koju si nekad volio. On je rekao: “Jeste tata, sve je okej. Imam garderobu, ne treba mi ništa”. Mi smo se čuli do 15 časova, a onda sam primetio da on nije pročitao moju poslednju poruku.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Kurir



- Znači, nešto posle tri sata sam uočio da on još nije pročitao moju poruku. Međutim, malo kasnije mi Mevlida šalje: “Kaže nešto se dešava sa njima. Vidi šta je Maja objavila za Gabi”. To je ta žena što radi u banci. Asmin je nju upoznao preko psa. Mi smo imali jednog psa, a ta Gabi i njena kćerka su tog psa mnogo volele. Kad je Aneli rodila Noru, pošto je Roki (pas) tad dobio neku bolest kao opadanje dlake i Asmin se sa nama konsultovao. Rekao je zbog deteta moram da dam Rokija u azil. I to je uradio. Taj isti dan se srela Gabi s Asminom i pitala ga za Rokija, a Asmin je rekao Roki nije više kod nas i da ga je dao u azil. I ona je odmah intervenisala. Usvojila je Rokija, vratila ga sebi. Ono što je u našem znanju Asmin nije imao nikakvu aferu s tom ženom.

Mustafa ističe da nije znao ništa o sinu, sve dok mu podrška nije poslala fotografije razbijenog auta i povređenih ruku.

1/9 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Marko Karović

- Kad sam došao kući, ovi što me prate već su mi slali slike razbijenog auta, krv*ve ruke. Sve je to trajalo. Ja sam pisao Asminu “Šta se dešava? Jesi li živ?” Međutim, nije bilo nikakve reakcije. Vidim da se nešto dešava. Ili mu je telefon ugašen ili nema interneta, ili je u zatvoru ili u bolnici. Sve šta čovek pomisli. Sve se nadam počeće emisija i počinje emisija - Nema ni Stanije ni Asmina. I tad je mene već počela hvatati panika. Prepao sam prvo da se možda on sreo negde sa Stanijom i Majom i da su napravili nekakvo zlo. Srećom, pojavi se Stanija, ali Asmina nema. Bili smo u panici, uključili smo se u emisiju.

Maja ljubomorna

Durdžić ističe da je sve zapravo rezultat ljubomore Maje Marinković.

- Mislim da je u pitanju ljubomora. Možda je i ljubomora prema toj Gabi, a možda je ljubomora prema Staniji. Ja sam zaista želeo da se Asmin pojavi u emisiji. Ja sam naučio i decu da budu odgovorne osobe i da ispoštuju ono što se dogovori. Na primer, Asmin je potpisao ugovor sa Mitrovićem ili sa njegovom suprugom i mi očekujemo da on ispoštuje ono što treba da ispoštuje. A ujedno i bila mu je prilika sinoć da se opere od mnogo čega lošega. Mogao se lepo ženi izviniti. Mogao je reći: “Stanija, ja sam tebe voleo, više te ne volim.” Mogao je normalno komunicirati. Da li je to Maji smetalo, ja stvarno ne znam. Ne želim ni da kažem nešto baš loše za Maju pošto poznajem njeno detinjstvo. Znam da je odrastala samo uz tatu. Tata je morao raditi. Verovatno je Maja ostajala često sama i ima posledice iz tog detinjstva, ostavljenog deteta. Ili deteta koje se oseća da je svima nebitno, ima neke posljedice. I ona kad oseti da čovek možda može da ode od nje, a ona tog čoveka već voli, kod nje se javlja ta vrsta agresije. Ne može se kontrolisati. I zato ne želim da kažemništa loše ni za nju. Svako može to doživeti.

Mustafa priznaje da nema dobru komunikaciju sa Asminom od onog momenta kad je izašao iz "Elite".

- Kad ste radili intervju kod nas, mi smo ga tada bili blokirali. Međutim, ja sam na putu već iz Beograda njega odblokirao, da zna da nismo više u Beogradu, da smo otišli kući. Nije baš bila neka komunikacija na nivou. Ne što se mene tiče, nego s njegove strane, on nije pokazivao uopšte želju da ima komunikaciju ni sa mnom ni sa mamom. Zadnjih dana ipak ja sam njemu i napisao: “Ja nemam ništa protiv Maje. To je tvoj izbor i ja ću vas podržati ukoliko vi ne budete pravili probleme. Ne trebaš se ljutiti na mamu. Ja ću vas podržati, ali budite normalni. Nemoj dastvarate probleme da možda završiš u bolnici ili u zatvoru.”

Razbila mu telefon

Sliku razbijenog telefona, koji je kako se navodi Asminov, mu je poslala Maja, ali Mustafa sumnja da je zapravo to njegov telefon.

- Sliku razbijenog telefona mi je lično poslala Maja jutros oko 3:20, razmenili smo par reči. Ona je rekla da je Asmin napravio neke gluposti, da je razbio telefon. Ja ne verujem da je Asmin tad razbio telefon zbog našeg uključivanja, pošto sam rekao ranije da telefon nije pokazivao one dve crte da prima našu poruku. Telefon je morao biti razbijen još juče poslepodne. Asmin je stranac u Srbiji, Asmin je stranac u Beogradu. Na sve pomišljate. Taki mrzi Asmina, da Taki voli Asmina koliko ja volim Maju, ja se uopšte ne bih sekirao - rekao je Mustafa.

1/6 Vidi galeriju Mustafa Durdžić Foto: Printscrean, Printskrin, BoBa Nikolić, Printscreen/Facebook, Petar Aleksić

- Meni se Maja javila sa porukom: “Ne znam šta da radim. Asmin je razbio telefon, razbio je stan, otišao je. Ne znam gde da ga tražim.” Ja sam im samo napisao: “Pozovi policiju. Ako je sve to uradio, vi pozovite policiju da policija to sve dokumentuje”. Normalno mi se žena javila, kao da ništa nije bilo. Dok smo mi razgovarali sa voditeljkom moj telefon je bio gde ja spavam, tako da nisam čuo da su me zvali na telefon sa Majinog broja i pisali su poruke lošeg sadržaja. Ja kad sam otišao, već pročitao sam to i nisam reagovao na te poruke. Vređali su nas zbog toga što smo mi se javili toj voditeljki. Mi nismo imali nikakve loše namere, ne mogu ja da mrzim nekoga s kim je moj sin bio dobar i s kim smo mi uspostavili jedan vid komunikacije, da ja sad zbog toga što Asmin više ne voli Stanju pričam loše o Stanji. Neću, ne mogu.

Taki nije loš čovek

O Radomiru Marinkoviću Takiju, Mustafa kako kaže nema loše mišljenje, kao ni o njegovoj ćerki Maji.

- Ne mislim ni da je Taki loš čovek. Ne mislim ni da je Maja loš čovek, ali svi mi reagujemo u tom trenutku emocija. Ne mislim da je Taki loš čovek. On se bori za svoje dete kao i ja za svoje. Ne mogu da kažem da je Stanija loša žena. Ona se bori za sebe i za svoja osećanja. To u “Eliti” je bio jedan prostor u kojem svi govore svima pogrdne reči. Ne možemo zbog toga sad smatrati da je neko loš. Ponizio je sve zbog Maje. Eto, on pokušava da kaže: “Nemoj da pričaš sa Stanijom. Nemoj da se javljaš. Nemoj da pričaš ništa protiv Maje.” Pa ja ne pričam ništa protiv Maje. Ja kažem: “Budite normalni, ponašajte se normalno. Mevlida će možda nekada popustiti da kaže: “Normalni ste, budite srećni”- rekao je Mustafa, ističući da sumnja u to da je razbijeni telefon zapravo Asminov:

- Oni su pokušali mene slagati. Oni su mene zvali pre toga. Zvali su me sa Majinog broja i pokazali su mi telefon. Međutim, ja sam odmah skontao da je to iPhone 17, a Asmin kad je išao u "Zadrugu" kad je ulazio, tada nije postojao iPhone 17 i tu sam odmah skontao da nešto muljaju, da lažu. Meni je veoma žao što on stvara takvu sliku o sebi. Nešto sa njim se dešava što mi ne možemo nikako razumeti. On nije jednostavno momentalno normalan. Ne ponaša se kako treba. Ipak, čovek koji je deset meseci u izolaciji da tako malo provede vremena sa roditeljima, to nije normalno.