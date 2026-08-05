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Tanja Savić doživela je nesvakidašnji trenutak tokom jednog od svojih nastupa kada su oduševljeni fanovi pokušali da joj se pridruže na sceni kako bi bili što bliže svojoj omiljenoj pevačici.

Neočekivano

Publika je pevala uglas sa Tanjom, a atmosfera je dostigla vrhunac kada su pojedini obožavaoci počeli da se penju na binu. Iako su redari pokušavali da kontrolišu situaciju, veliki broj fanova želeo je da bude pored pevačice, pa Tanja nije mogla odmah da ih obuzda.

00:13 Tanja Savić Izvor: TikTok

Pevačica je u jednom trenutku morala da prekine nastup i obrati se publici, zabrinuta da bi moglo doći do problema zbog prevelikog broja ljudi na bini.

- Nemojte više da se penjete, molim vas, jer ćete svi propasti kroz ovu binu. Molim vas, pazite- poručila je Tanja fanovima.

Uplašila se

Iako je situacija na kratko zabrinula pevačicu, ona nije krila koliko joj znači podrška publike, koja joj je još jednom pokazala koliko je vole. Ipak, Tanja je želela da koncert prođe bezbedno i apelovala na sve da uživaju u nastupu, ali vodeći računa o svojoj sigurnosti.

Omiljena pevačica

1/5 Vidi galeriju Pevačica doživela nesvakidašnju scenu Foto: A. Milinković, ATAIMAGES

Tanja Savić nastavlja da niže uspehe na svojoj letnjoj turneji, potvrđujući iz večeri u veče zašto važi za jednu od najvoljenijih pevačica na regionalnoj muzičkoj sceni. Gde god se pojavi, dočekuju je pune dvorane i trgovi, a emocije koje deli sa publikom ostavljaju utisak koji se dugo pamti.