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Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13 nedavno je izdao dve nove pesme koje su za kratko vreme postali veliki hitovi.

Jedna od njih je i duet "13 razloga", koju je otpevao sa Davorom Ardžikom, a koja je nedavno uklonjena sa Jutjuba zbog, kako on tvrdi, nelojalne konkurencije.

Samo za VIP klijente

Srpska verzija ove pesme ponovo je vraćana na muzičku platformu i beleži neverovatne preglede u realnom vremenu, a ono što je vrlo zanimljivo je i stajling koji je Boki poneo u spotu za ovu pesmu.

Foto: Privatna arhiva

On je tokom ovog video ostvarenja promenio nekoliko stajlinga, a posebnu pažnju je privukla i zanimljiva bunda. U pitanju je revijski model čuvene italijanske modne kuće "Botega Veneta", a cena ovog krznenog komada je neverovatnih 80.000 evra!

U pitanju je bunda koja je napravljena u limitiranom broju komada od pravog krzna, a do nje su mogli da dođu samo VIP klijenti ove modne kuće.

Pažnju je privukao i stajling mladog Davora, kome je Boki za ovu priliku izabrao nekoliko kombinacija brenda "Tom Ford".

1/5 Vidi galeriju Boki 13 Foto: Privatna arhiva

Inače, Boki 13 u poslednje vreme niže uspeh za uspehom, a dokaz za tu tvrdnju je činjenica da je u rekordnom roku rasprodao svoj solistički koncert u Bitolju, za koji danima vlada ogromno interesovanje publike, koja će doći iz svih krajeva regiona.

Diverzija

Podsetimo, makedonski šoumen je nedavno otkrio da su njemu poznate osobe prijavile i uspele da uklone njegov novi spot za numeru "13 razloga" sa Jutjuba.

Vidno besan, on je na Instagramu napisao brutalnu poruku i rekao da će se obračunati sa "zločincima".

- Katastrofa i sramota! Moj novi video spot za "13 razloga" uklonjen je sa Jutjuba zbog organizovanog napada nelojalne konkurencije! Džabe vam je! Znam ko ste i ne možete mi ništa! Vratićemo se još jači! Radimo na rešavanju ovog slučaja i vraćanju spota, a vi možete samo da prijavljujete i pokušavate da nanesete štetu, jer za sopstveni uspeh očigledno niste sposobni! Orangutanski posao! Uskoro ću javno objaviti naloge i imena vlasnika naloga zbog kojih je video uklonjen i obrisan sa platforme Jutjub! Radimo na rešavanju ovog bednog i kukavičkog čina i vraćanju videa! A vi, organizovana bando, bićete javno razotkriveni! Sramno i bedno! Zapamtite: "Ko drugome kopa grob, sam u njega pada!" - napisao je Boki.

Foto: Privatna arhiva

Kurir.rs

Boki 13 intervju: