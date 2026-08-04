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Nenad Blizanac nedavno je svojoj publici predstavio novi album "Na ovaj dan". Pevač je tim povodom organizovao gala promociju gde su se osim prijatelja, porodice i saradnika, okupila i velika imena sa estrade. I dok na muzičkoj platformi jutjub pesme uveliko beleže milionske preglede, Nenad je došao na ideju da svoj jutjub kanal osveži i novim materijalom.

Pevač je odlučio da snima svoju svakodnevnicu, a ovaj segment videa popularno nosi naziv "Vlog". Međutim, Jovanović je odlučio da svojim vlogovima da novi naziv, pa ih je po srpskom nazvao "Vidnik".

Nenad je u jednom od videa, pokazao raj koji je sagradio na Kosmaju, gde sa svojom prelepom ženom i decom uživa kada mu vreme to dozvoli, a dvorište im služi i za udomljavanje psa lutalica. Pevač je u videu pokazao i pse koje čuvaju, ali i drvenu kuću i bazen sa kog pogled puca na planine i zelenilo.

1/7 Vidi galeriju Nenad Blizanac Foto: Printscrean

Nakon što su posetili Kosmaj uputili su se u pevačev rodni kraj, Priboj, gde ih je dočekala njegova majka i otac. I te trenutke je zabeležio kamerom, pa možemo videti kako izgleda rodna kuća popularnih pevača Nenada i Peđe Jovanovića. Nenad je pokazao i pogled sa terase sa koje se vide brda i planine.

Ekipa Kuirira kontaktirala je pevača kako bi nam otkrio kako je došao na ideju da snima vlogove ili kako bi on rekao vidnike.

Kako ste dosli na ideju da snimate vlogove?

- Video sam vlog koji je snimio moj prijatelj Sima Strahota kada je išao na neki turnir u stonom fudbalu i to mi bilo naš zanimljivo pa sam rekao "U, pa ovo mogu i ja"

Da li današnje vreme zahteva sasvim novi pristup komunikacije sa publikom?

Možda, svako vreme nosi nešto svoje ali smatram da je najbitnije da radite ono što vas ispunjava i da budete iskren u tome. Meni je za sada ovo jako zanimljivo.

Da li je ovo izlet ili planirate da se ozbiljnije posvetite vlogovanju?

Mislim da nije izlet, gledaću da snimim bar jedan vlog nedeljno ali neću ni zapostaviti muziku.

-U vlogovima se pojavljuju vasa supruga i roditelji, da li je neko negodovao sto ste ih snimali u privatnim trenucima? Za sada se niko nije bunio ali uvek pitam za dozvolu pre nego sto nekoga snimim.

Sta sve mozemo da ocekujemo u narednim video dnevnicima Nenada Jovanovica?

Uglavnom situacije iz mog svakodnevnog života. Ima tu dosta zanimljivih stvari. Tu su razni momenti sa mojom porodicom zatim kako nastaju moje pesme, sitiacije na svirkama, probe, putovanja i još razne druge stvari...