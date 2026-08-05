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Jelena Karleuša i Duško Tošić su kao pas i mačka u džaku. Bivši bračni par bio je 17 godina u braku, ali su u jednom momentu rešili da se raziđu. Šta se sve dešavalo između njih, svađe, prepirke, napadi i sve ostalo što je činilo krah ove ljubavi imali smo prilike da gotovo svi vidimo i budno pratimo.

Spojile ih ćerke

S obzirom da pevačica i bivši fudbaler imaju dve ćerke, rešili su da zakopaju ratne sekire i bar u trenucima kada je reč o njihovim naslednicama budu u dobrim odnosima. Jelena Karleuša pre nekoliko dana, na aerodromu je novinarima otkrila da Atina i Nika u septembru slave rođendan, s tim da je ovo Atininin jubilarni 18., pa zbog organizacije oko slavlja komunicira sa bivšim partnerom.

- Vidimo se na rođendanu kod Atine i Nike - poručila je Jelena okupljenima novinarima pa je otkrila detalje

- Lepo je što su u ovoj priči i mama i tata, zajedno. Prelepo teče cela ta organizacija i razgovori. Njegovo je samo da plati, mama je u dugovima zbog novih spotova, njegovo je da plati, a mama sve organizuje od muzike do haljinica, dekoracije - rekla je Jelena pa potom nastavila da govori o slavlju

- Biće mnogo kolega. Pozvala sam mnogo kolega i svi su se rado odazvali i rekli da će doći. Nisam ih zvala da pevaju, već da budu moji dragi gosti, što se muzike tiče Duško je odabrao neki dobar bend "Majami".

Nakon toga Karleuša je opet spomenula Tošića i tako otkrila da komuniciraju malo više od same organizacije rođendana njihovih ćerki. Novinari su je pitali da li njene ćerke imaju neke želje za rođendan, a dok je odgovarala na ovo pitanje, spomenula je opet razgovor sa bivšim mužem.

- Nemaju nikakve želje, bukvalno ništa. Atina voli roze, Nika plavo, rekle su da su mama i tata zaduženi za sve. U poslednje vreme često borave u mom garderoberu, pa sam se i Dušku požalila, a on mi je odgovorio: Ti meni, one tebi - govorila je Jelena za Pravo lice estrade.

1/18 Vidi galeriju Ovako su izgledali kad su bili zaljubljeni Jelena Karleuša i Duško Tošić Foto: Marko Poplašen, Marina Lopičić, Ana Paunković

U centru pažnje

Jelena je poznata po tome da pomera granice kako u muzičkom, tako i u modnom smislu, a ovog puta je otišla i korak dalje u svojoj ekscentričnosti, pa se na aerodromu pojavila ni manje ni više nego u kupaćem kostimu.

Oči svih prisutnih, i muškaraca i žena svih uzrasta, bile su uprte u muzičku zvezdu koja je nosila jednodelni tanga kupaći kostim svetlozelene boje, dok je preko njega ponela samo istobojnu mrežastu providnu heklanu haljinu.

Jelena se nije mnogo obazirala na šokirane poglede svih prisutnih, pa se u društvu producenta, menadžera i prijatelja odmah uputila ka automobilu, gde ju je čekao brat od tetke.

Kako smo uspeli da primetimo, Karleuša nije štedela kad je reč o aksesoarima koje je ponela uz ovaj nesvakidašnji stajling.

Pogled nam je privukla čuvena "ermes birkin" tašnu, čija cena na tržištu ide i do 30.000 evra, dok joj je ruku krasio zlatni sat "kartije". U pitanju je model "panter" od žutog zlata s dijamantima, od čak 38.400 evra. Pored toga, primetili smo i njene omiljene "kartije" narukvice od žutog zlata i dijamanata od 13.100 evra i 14.700 evra, kao i prstenje iz iste linije od 10.000 evra. Sunčane naočare su takođe bile od istog brenda, a njihova cena je "skromnih" 1.200 evra.

1/6 Vidi galeriju JK na aerodromu Foto: Kurir