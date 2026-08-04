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Nakon spektakularnih koncerata na Koševu, Dino Merlin nastavlja regionalnu turneju, a naredna stanica je Kraljevo, gde će 5. septembra na Sportskom aerodromu održati jedan od najiščekivanijih koncerata godine. Ovaj muzički spektakl imaće i posebnu dimenziju, jer će deo sredstava prikupljenih od prodaje ulaznica biti usmeren u humanitarne svrhe.

Kupovinom ulaznice posetioci neće obezbediti samo mesto na jednom od najvećih muzičkih događaja ovog leta, već će istovremeno dati doprinos humanitarnoj akciji, jer će deo prihoda od prodatih karata biti namenjen porodicama kojima je pomoć najpotrebnija.



Svi koji žele da prisustvuju koncertu, a ujedno i da doprinesu humanitarnoj akciji, mogu kupiti karte na ovom linku

https://tickets.rs/event/dino_merlin_27173

Da interesovanje za koncert daleko prevazilazi očekivanja pokazalo se već prvog dana prodaje. U jednom trenutku više od 158.000 ljudi pokušalo je istovremeno da kupi ulaznice, zbog čega je sajt za prodaju karata bio preopterećen i privremeno nedostupan.

Njegovi koncerti godinama su sinonim za vrhunsku produkciju, emocije i hitove koji okupljaju različite generacije, a ovoga puta biće prilika da muzika dobije i dodatni značaj.

1/10 Vidi galeriju Dino Merlin u dva dana rasprodao dve arene, treći koncert 21. novembra Foto: Promo