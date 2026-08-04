Nakon spektakla na Koševu, Dino Merlin spreman za Kraljevo: Deo prihoda od ulaznica biće usmeren u humanitarne svrhe
Nakon spektakularnih koncerata na Koševu, Dino Merlin nastavlja regionalnu turneju, a naredna stanica je Kraljevo, gde će 5. septembra na Sportskom aerodromu održati jedan od najiščekivanijih koncerata godine. Ovaj muzički spektakl imaće i posebnu dimenziju, jer će deo sredstava prikupljenih od prodaje ulaznica biti usmeren u humanitarne svrhe.
Kupovinom ulaznice posetioci neće obezbediti samo mesto na jednom od najvećih muzičkih događaja ovog leta, već će istovremeno dati doprinos humanitarnoj akciji, jer će deo prihoda od prodatih karata biti namenjen porodicama kojima je pomoć najpotrebnija.
Svi koji žele da prisustvuju koncertu, a ujedno i da doprinesu humanitarnoj akciji, mogu kupiti karte na ovom linku
https://tickets.rs/event/dino_merlin_27173
Da interesovanje za koncert daleko prevazilazi očekivanja pokazalo se već prvog dana prodaje. U jednom trenutku više od 158.000 ljudi pokušalo je istovremeno da kupi ulaznice, zbog čega je sajt za prodaju karata bio preopterećen i privremeno nedostupan.
Njegovi koncerti godinama su sinonim za vrhunsku produkciju, emocije i hitove koji okupljaju različite generacije, a ovoga puta biće prilika da muzika dobije i dodatni značaj.
Kurir.rs