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Rada Manojlović je pre nekoliko dana prvi put otišla u Crnu Goru tokom letnje sezone. Kako je otkrila, nju niko ove godine nije zvao da nastupa u popularnim letovalištima, već je samo dobila poziv za nastup u Petrovcu.

Na konstataciju voditelja Pink M televizije Bože Dobriše da njene koleginice jako loše prolaze na Crnogorskom primorju, Rada je imala odgovor:

Bez nastupa na moru Crne Gore ove godine

- Znaš kako, bolje biti prvi u selu nego poslednji u gradu. Ja uvek idem linijom manjeg otpora i ko kiša oko Kragujevca. Tamo gde nema konkurencije, tamo sam ja, tamo gde svi hrle da odu, mene nema. Evo ovde u Petrovcu nema nikog.Mene je jedino ovaj klub zvao iz Crne Gore, niko me više nije zvao ove godine da nastupam na moru u Crnoj Gori. Ne zato što sam ja tako htela, nego se tako namestilo. Pitala sam veštačku inteligenciju zašto ja ne pevam tamo gde svi nastupaju, na popularnim mestima, a on mi je odgovorio da oni nastupaju tamo jer imaju dobre menadžere i marketing, a ja samo narod. I to je definitivno tačno. Jednostavno, sama radim i to mi je naiskrenije. Jer gde god da dođem, ljudi dolaze samo zbog mene.

Potom se voditelj našalio da će izgleda uskoro svi pod šator.

- Pa je l' sam ti rekla da će uskoro svi pod šator. Ako su pametni, treba se držati šatora, ja se toga držim. Nego, znaš šta je medijima zanimljivo? Ja sam otpevala preko 10 nastupa na trgovima koji su bili prepuni. Takođe, i u klubovima gde god da radim, bude puno. Ali su se svi uhvatili za šator i kažu mi da im se to najviše čita. Pa okej onda, ako je interesantno samo kad pevam pod šatorom, okej. Pitam se što ne pišu i da moje kolege pevaju pod šatorom, ali rekoh ti da mi kažu da sam ja najčitanija. Bude mi i krivo i drago istovremeno. Ljudi definitivno vole tu moju iskrenost (smeh).

Manojlovićeva je za vikend nastupala s Gogom Sekulić na velikom spektaklu u Splitu na kom se bore bikovi, pa je i o tome govorila.

1/10 Vidi galeriju Rada Manojlović na koncertu u Svilajncu Foto: Centar za kulturu Svilajnac

- Jao, pročitala sam naslov "čiji će bikovi pobediti", umrla sam od smeha. Mi nemamo bikove, mi samo pevamo. Ali kad sam videla imena bikova, Jelenko, Medenko, Svemirac... E, taj Svemirac me zanima (smeh).

Rada svoj stil nikada nije promenila. Njene koleginice menjaju, pa čas nose kratko, čas dugačko, a Manojlovićeva kaže da je kod nje minić redovan.

- Znaš kako, moda se vrti oko mene i vrati se kod mene. Uvek dođe na moje. Moda se menja, ali brend i klasa su večni!

Božu je zanimalo i da li je Rada čula nove pesme svojih kolega.

- Jesam. I sve mi se sviđa. Svaka čast svakome ko nađe novac, vreme, hrabrost, pa i pesme da ih snimi. Velika su to ulaganja.

Pevačica je otkrila i da li će imati vremena za jahtu ili plažu kad je već u Crnoj Gori, blizu mora.

- Pa plaža je bila malo. Sledeći put, ako me neko pozove, doći ću malo ranije, pa ću zvati novinare da me slikaju.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Preent Screen, Antonio Ahel/ATAImages

Skromna žena

Svi traže jahtu, a kod Rade je drugačija situacija.

- Ma ne. Ne treba meni jahta, mi smo sirotinja, običan narod, ja tražim bikove, šatore... Da ne budem lažno skromna, ali ja stvarno mislim da sam kao Ćana, Vendi, Vera Matović. Estrada za sebe. Nemam menadžera, radim sama, idem okolnim putevima, sve suprotno od onog što je estrada. Prkosim svim pravilima. Ali jednostavno, ono što je uvek uz mene su ljudi. To će uvek trajati. I kad se smene vlasnici klubova i kad se otvore novi klubovi, naroda će uvek biti - izjavila je Rada u intervjuu s Božom Dobrišom.