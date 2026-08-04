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Poslednjih dana na društvenim mrežama kruži snimak sa jedne svadbe koji je u rekordnom roku postao apsolutni hit i prikupio hiljade reakcija.

Pali u trans

Na snimku koji se masovno deli vidi se grupa mladića na svadbenom veselju kako u svojevrsnom transu peva pesmu "Dotakni me", koju izvodi Mitar Mirić. Zbog neverovatne atmosfere i autentičnih kadrova veselih momaka, mnogi korisnici mreža su u komentarima pisali da ovako nešto "ni Emir Kusturica ne bi uspeo da sklopi u svom filmu".

Međutim, Kurir ekskluzivno otkriva detalj koji je malo kome poznat — mladoženja sa snimka je unuk čuvenog pevača narodne muzike Slobodana Muline.

Viralni snimak pogledajte OVDE.

"To je moj unuk"

Pozvali smo legendarnog pevača kako bismo proverili utiske sa svadbe o kojoj pričaju svi, a Mulina nam je sa osmehom potvrdio da je bio među najponosnijim gostima:

- Naravno da sam bio na svadbi, to je moj unuk. Ne gledam puno televiziju i sve to, ali sam video da svi kače taj snimak sa svadbe. Na svadbi je bilo fantastično! Nisam zapevao na svadbi, došao sam da uživam. To je omladina, oni imaju njihov ritual. Ja pevam one stare pesme, šta ću ja sad njima da namećem ono što sam pevao pre trideset-četrdeset godina. Na svadbi su pevali moje pesme, a ja sam sedeo sa familijom i uživali smo. Orkestar je bio prva liga. — ispričao je Mulina za Kurir.

Mitar Mirić oduševljen

Povodom nezapamćenog interesovanja i novog života koji je njegova pesma dobila na mrežama, kontaktirali smo i pevača Mitra Mirića, koji nije krio oduševljenje kada je video snimak.

1/5 Vidi galeriju Mitar Mirić Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolic

- Ta pesma je haos hit, naravno da sam video! Pesma je davno bila hit, a sad zahvaljujući društvenim mrežama i mladencima – kojima se ovim putem zahvaljujem, je ponovo postala hit! Jako mi je drago da se mladi vesele uz moje pesme – jer ja imam dve publike, stariju i mlađu. To je vrlo teško u ovom poslu — poručio je Mitar Mirić za naš portal.