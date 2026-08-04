Slušaj vest

Folker Šerif Konjević je celo svoje bogatstvo, koje vredi milione, prepisao svojoj drugoj ženi Kaniti, koja je čak dve decenije mlađa od njega. Kanita se retko pojavljuje u javnosti, a sa pevačem i njihovim sinom živi u Sarajevu.

Folker otvoreno govori o njihovom odnosu, ističući zbog čega je doneo odluku da celokupnu imovinu prenese na njeno ime.

1/5 Vidi galeriju Šerif Konjević objasnio situaciju sa Naserom Orićem Foto: Nemanja Dedović, Foto: Marko Jović

- Svoju ženu volim najviše na svetu. Sve što imam ostavio sam njoj. Uvek govorimo o nekim materijalnim stvarima, a ja sve što sam stekao u životu njoj sam prepisao. Zaslužila je to - rekao je Šerif Konjević jednom prilikom i dodao:

- Volim ljude koji su konkretni i koji ništa u životu ne pričaju suvišno. Kroz život sam se naslušao raznih jezika, daj malo da uživamo.

Pevač se tad osvrnuo i na svoj način života, stil, kao i na optužbe da se u javnosti često hvali svojim bogatstvom.

- Mnogi kažu ovaj se folira, ovaj se samo hvali. Ali to sam ja. Ja sam jedan od prvih na estradi koji je vozio besne automobile i po tome sam prepoznatljiv. Volim udobnost, brzinu i komfor. U ovo sam mnogo uložio i kuću smo supruga i ja opremili po našem stilu. Nikome nisam ukrao i imam pravo da uživam - bio je iskren pevač.

"Leti sam uvek u dvorištu"

Ovako izgleda imanje Šerifa Konjevića:

1/6 Vidi galeriju ŠERIF KONJEVIĆ Foto: Foto: Marko Jović, Marko Jović

Šerif je otkrio kako izgleda njegov svakodnevni život daleko od reflektora i muzičke scene.

- Zimi je moj dnevni boravak, a leti volim da sedim u dvorištu. Skupimo se, napravimo sedeljku i uživamo. Nedaleko se nalazi hotel u koji svakodnevno idem jer mi drže prijatelji i tamo volim da popijem kafu - ispričao je Konjević.