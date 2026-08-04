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Pobednica "Zadruge 9 Elite", Stanija Dobrojević otkrila je zašto još čuva verenički prsten koji je dobila od Asmina Durdžića.

Stanija Dobrojević je, najpre, prokomentarisala izjavu Asmina Durdžića da verenički prsten koji joj je poklonio zapravo trebalo da baci.

– O tome ja odlučujem. Smešna je ta izjava. Prsten sam sačuvala jer nikad nisam bacala, niti prodavala prstenje. Odlučiću šta ću da uradim sa njim, ali ovih dana ne mogu time da se bavim – jasna je bila.

"Heroina hejtera sam već 15 godina"

1/7 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić Foto: Marko Karović, Printscreen Pink

Tokom njenog boravka u Beloj kući, pojedini učesnici su je često optuživali da je najveći folirant. Stanija na ove prozivke ima spreman i prilično oštar odgovor:

– To su budalaštine. Tako me komentarišu neki polulikovi iz rijalitija već 15 godina, a ja sam uvek ista. Zato sam se uvek visoko kotirala. Dupla kruna, dupla pobeda, uvek sam bila u top tri – istakla je Stanija sinoć za Blic i dodala da njeni rezultati govore umesto nje jer je "narod tako odlučio".

– Uvek sam bila heroina hejtera, ja ne bežim od toga. Dok je njih tu, dobro je. Ako nekad nestanu, zapitaću se da li je to kraj moje karijere – poručila je kroz osmeh.

Čestitke stižu sa svih strana, pa i od Kije Kockar!

Stanija ne krije sreću zbog pobede, a posebno joj laska to što je dobila veliku podršku od nekadašnjih pobednika ovog šou programa.

– Dobila sam podršku od apsolutno svih bivših pobednika Elite, čestitali su mi. Kija mi je čestitala među prvima, javno. Ovo je najčistija moja pobeda ikad – ponosno nam je naglasila.

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Napušta Srbiju!

Nakon višemesečne borbe pred kamerama, Stanija je donela odluku da spakuje kofere i privremeno se skloni iz zemlje. Najpre će se posvetiti porodici i otići na putovanje u Hrvatsku, gde je i rođena, a odmah nakon toga planira beg na jednu tajnu lokaciju.

Kurir.rs/Pink.rs