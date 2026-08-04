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Modna kreatorka Verica Rakočević i kompozitor Veljko Kuzmančević godinama su u skladnom braku, ali je njihov odnos pod lupom javnosti zbog 35 godina razlike.

Veljko je sada progovorio na temu preljube i otkrio da su na meti predrasuda zbog razlike u godinama.

- Svako ima priliku da prevari, uvek imaš priliku, to je naš posao, umetnički posao i saradnja sa ljudima. Naravno da sam imao priliku, naravno da je Verica imala priliku - priča Veljko i dodaje:

1/9 Vidi galeriju Verica Rakočević i Veljko Kuzmančević Foto: Kurir Televizija, Shutterstock, Sonja Spasic

- Ja mislim čak da njoj više šalju poruke i da ona to ima, ja nemam. Siguran sam da me nikad ne bi prevarila, ali ima udvarače, u to sam siguran.

- Pokaže ona meni s vremena na vreme poruke, ja gledam i kao, znaš ja to nemam, meni niko ne piše, ali valjda je to normalno. Ipak je ona žensko - ispričao je Veljko za Hype TV.

Još jedna od tema vezana za ovaj brak svakako je tema potomstva, koga se Veljko dobrovoljno odrekao kada je upoznao Vericu.

- Potomstvo je nešto sa čim svaki čovek, pored potrebe, mora da oseti i ogromnu odgovornost - rekao je svojevremeno za "Hello" Kuzmančević, naglašavajući da je izbor napravio promišljeno.

Verica je, s druge strane, više puta istakla da u njihovom braku potomstvo nije moguće, ali da je Veljkova odluka da nema decu njegova i da je u potpunosti poštuje.

- Moj muž ne želi decu i poštovaću njegovu odluku. Više puta je rekao da ne razume ljude kojima su deca najvažnija na svetu - govorila je modna kreatorka. Dodala je i da bi, ukoliko bi se jednog dana predomislio i poželeo da postane otac, njih dvoje ostali prijatelji, ali više ne bi bili supružnici.

"Priča se da me izdržava"

Podsetimo, iako su Veljko i Verica nailazili na kritike javnosti zbog velike razlike u godinama, par je svojim primerom pokazao da su sve prepreke i razlike premostive kada postoji ljubav i poštovanje.

Malo ko zna je da je par potpisao predbračni ugovor o čemu su u javnosti ranije govorili.

Poznati par je pre venčanja potpisao predbračni ugovor, o čemu je muzičar otvoreno govorio u javnosti.

1/10 Vidi galeriju Verica Rakočević Foto: Kurir Televizija, Petar đorđević

- Priča se da mene Verica izdržava, da će da mi ostavi ne znam kakve kuće, stanove, da sam naslednik ne znam čega... To je takva besmislica, a da narod ne bi bio toliko uzbuđen oko toga, da znaju svi da sam ja pre nego što smo se venčali potpisao predbračni ugovor, da se zna šta je njeno, a šta je moje - rekao je jednom prilikom Veljko Kuzmančević, pa izneo još detalja:

- Verica ima troje dece i njima treba da ostane kuća koju je ona napravila i za koju se borila ceo život. To je apsolutno normalna stvar, kao što je normalno da to što su moji roditelji stekli ostane meni. Naš odnos nije standardan, sve je drugačije - dodao je on.

Veljko je dodao da ne troši novac svoje žene, već isključivo svoj.

- Ne, služim se isključivo svojim novcem koji zarađujem. Čak i svoje kazne koje imam plaćam sam, što je sasvim normalno i logično. Znaš da ima ono možeš da platiš pola, nikad nisam platio pola, nego eto došao mi je izvršitelj. I sad zamisli da takav čovek treba da ima porodicu i decu. To je ta vrsta slobode, i u toj slobodi i neodgovornosti se prave greške - rekao je Veljko Kuzmančević svojevremeno, koji je 35 godina mlađi od supruge.

Kurir.rs/Hypetv.rs

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