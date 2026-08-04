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Nekadašnji rijaliti učesnik Tin Mlivić zaprosio je svog partnera Ivicu Racića, a snimci i fotografije sa glamurozne veridbe ubrzo su preplavili društvene mreže.

Romantičan trenutak odigrao se pred brojnim zvanicama kada je Tin kleknuo, izvadio prsten i zaprosio Ivicu, koji je bez razmišljanja rekao sudbonosno "da".

Za muzičku atmosferu bila je zadužena Marina Visković, koja nije krila oduševljenje što je deo proslave njihove ljubavi. Pevačica je budućim mladencima pevala "na uvce", dok je slavlje kulminiralo spektakularnim vatrometom i velikom žurkom pored bazena koja će se dugo pamtiti.

1/5 Vidi galeriju Tin Mlivić, nekadašnji rijaliti učesnik, zaprosio je dečka Ivicu Racića Foto: Printscreen

Marina je za ovu priliku odabrala usku, šarenu haljinu koja je dodatno privukla pažnju prisutnih.

Kako je izgledala bajkovita veridba i atmosfera sa lica mesta, pogledajte u snimku ispod.

Detaljnije u prilogu.

00:42 Bivši rijaliti učesnik zaprosio dečka Izvor: Kurir

"Imam preko 160 zaposlenih"

Tin je, inače, pre nekoliko meseci pričao za medije.

- Volim da sam u Beogradu, a inače sam na relaciji Hamburg - Beograd. Mene mnogo ljudi i danas pamti po učešću u "Parovima", a već tada sam imao velike planove. Hteo sam uvek da budem uspešan u poslu kojim se bavim. Nisam znao tada čime ću se baviti, ali sam znao da hoću da budem bogat. Možda je to zato što dolazim iz siromašne porodice, pa sam imao velike snove koje sam sledio i hvala Bogu na tome - rekao je Mlivić.

Tin je otkrio i kako sada izgleda njegov život u Hamburgu:

1/5 Vidi galeriju Tin Milvić Foto: Printscreen Instagram

- Ja sam 2019. godine promenio mnogo toga, nakon što mi je umrla baka. Posle sam se preselio u Hamburg, nisam imao diplomu na nemačkom, i došao sam da radim kao pomoćni radnik, a kad sam ušao u tu jednu prostoriju, rekao sam da će to biti moje. Danas imam preko 160 zaposlenih, radimo sa mnogo ljudi. Prvo me je bilo sramota da tražim posao, jer kao, bio sam rijaliti zvezda. Kad su se pare potrošile, shvatio sam da treba da napravim neku promenu. Imao sam 20 evra u džepu i sa tri evra sam kupio pecivo i piće. Krenuo sam da radim i delili smo sedmoro ljudi i ja sobu i kupatilo. Radio sam razne poslove i odlučio da ću da uspem, tako da sam danas ostvario taj san koji sam hteo davnih dana. Nikada nisam hteo da odustanem, kad god sam donosio odluku, bilo ona dobra ili loša, nekako sam se nje držao. Svako ko donese dobru odluku i čvrsto radi na tome, ne može da ne uspe - rekao je on za Blic.