LUBENICU IM GURAO U USTA, PA IH POLIVAO ALKOHOLOM! Novi haos na nastupu Desingerice u CG, pogledajte ove scene (VIDEO)
Dragomir Despić Desingerica ponovo je uspeo da šokira javnost svojim ekscentričnim ponašanjem na sceni. Tokom nastupa u Crnoj Gori, reper je otišao korak dalje u kreiranju haosa i publiku u prvim redovima doslovno hranio lubenicom, a zatim ih polivao alkoholnim pićem.
Snimci sa nastupa prikazuju atmosferu dovedenu do usijanja - uz glasne vriske iz publike dok ih je polivao pićem, u jednom trenutku je došlo i do zamene uloga, pa su obožavatelji počeli da hrane Desingericu lubenicom.
Kako je to izgledalo pogledajte u prilogu:
Policija mu upala na nastup
Inače, oko Desingerice se čini da je ovog leta najveća judurma, od zahteva da mu se zabrane nastupi zbog perfomansa koje izvodi do toga da je bio privođen zbog neposedovanja dokumenata, a racija je na jednom od njegovih nastupa ustanovila da malolenta lica piju alkohol.
Desingerica: "Razapinju me"
- Kao i svake godine, bajo, uvek isto sve. Tako da ekstra. Ne žalim se bajo, dobro je. Uvek se nađu neke te zle duše bajo. Ali što se tiče nastupa i punoće nastupa za razliku od drugih je bomba - rekao je nedavno on za Blic, pa se dotakao racije:
- Ljudi rade svoj posao. Nije se desilo samo tu, desilo se još na par mesta. Pa rade ljudi svoj posao. Samo što, otkud znam koliko to kao turistički sve to što se radi je da kažeš ono pametno i ostalo. Ali opet svako vodi svoj posao i zemlju kako misli da treba. Uđu normalno, legitimišu, završe svoj posao i odu. Nije to ništa nenormalno. Samo što ja najviše volim od pre 20 godina kad je bilo i šetališta i ludila. Ovaj sad je dosta mirnije, vreme žurki je pomereno dosta do nekih kraćih sati nego što je bilo godinama unazad dok se ja još nisam ni bavio muzikom. Što se mene tiče svake godine krećeš, rokaš sve to bude bomba pa onda me razapinju, prave od mene ko da sam serijski ubica a ništa nisam uradio osim dobrog provoda i dobre žurke. Uvek se nađe tu neko tu ko je onako sujetan i hoće to da najuri i da pravi od toga bauk, na kraju dana ti kad pogledaš liče i pitaš šta je čovek uradio. Ti sad kažeš šiša on, pa daj onda sve frizerske salone da zatvorimo i pečenjare i roštilje. Ja ne mogu da verujem, onda sedne gledam da l’ sam ja lud ili je neko drugi lud.