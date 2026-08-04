Policija mu upala na nastup

Desingerica: "Razapinju me"

- Ljudi rade svoj posao. Nije se desilo samo tu, desilo se još na par mesta. Pa rade ljudi svoj posao. Samo što, otkud znam koliko to kao turistički sve to što se radi je da kažeš ono pametno i ostalo. Ali opet svako vodi svoj posao i zemlju kako misli da treba. Uđu normalno, legitimišu, završe svoj posao i odu. Nije to ništa nenormalno. Samo što ja najviše volim od pre 20 godina kad je bilo i šetališta i ludila. Ovaj sad je dosta mirnije, vreme žurki je pomereno dosta do nekih kraćih sati nego što je bilo godinama unazad dok se ja još nisam ni bavio muzikom. Što se mene tiče svake godine krećeš, rokaš sve to bude bomba pa onda me razapinju, prave od mene ko da sam serijski ubica a ništa nisam uradio osim dobrog provoda i dobre žurke. Uvek se nađe tu neko tu ko je onako sujetan i hoće to da najuri i da pravi od toga bauk, na kraju dana ti kad pogledaš liče i pitaš šta je čovek uradio. Ti sad kažeš šiša on, pa daj onda sve frizerske salone da zatvorimo i pečenjare i roštilje. Ja ne mogu da verujem, onda sedne gledam da l’ sam ja lud ili je neko drugi lud.