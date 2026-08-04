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Voditeljka "Pinka" Ana Radulović doživela je neprijatan trenutak usred Beograda kada joj se iznenada slošilo, nakon čega je pala na ulici.

Voditeljki pozlilo

Kako mediji prenose, Ani su odmah pritrčali prolaznici koji su se zatekli u blizini i pružili joj pomoć. Izvor koji se našao na licu mesta otkrio je detalje nemilog događaja.

1/6 Vidi galeriju Ana Radulović pozira bez donjeg veša Foto: Printscreen

Ani se samo odjednom slošilo, izgubila je snagu i srušila se usred grada. To se dogodilo pre otprilike dva sata - ispričao je izvor.

Kako je dalje naveo, prolaznici su joj odmah pomogli, a Ana je nakon toga napustila mesto događaja taksijem, jer nije bila u stanju da sama vozi.

Ana sama u emisiji, oba gosta nisu došla na vreme

Podsetimo, sinoć su u emisiji "Narod pita", koju je vodila Ana, gosti trebali biti Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić.

Međutim, niko od gostiju se nije pojavio u emisiji kad je počela.

1/10 Vidi galeriju Ana Radulović Foto: Printscreen

Ana Radulović ih je najavila, pa rekla da još uvek ne zna da li kasne ili ne dolaze u program.

- Prvi put ne mogu da kažem da ne znam da li će biti uzbudljivo. Moji gosti su Stanija i Asmin, a kako možete videti u kadru oni nisu tu - rekla je Ana Radulović šokirano, da bi se posle 15-ak minuta pojavila Stanija.

Kurir.rs/Blic