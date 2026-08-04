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Pevačica Jovana Tipšin (49) već godinama javno govori o svojoj borbi za potomstvo, a njeni čvrsti stavovi o majčinstvu ponovo su privukli veliku pažnju javnosti. Ona je istakla da se lično protivi vantelesnoj oplodnji i da želi da se ostvari kao majka isključivo prirodnim putem.

Gostujući u emisiji kod Milice Kemez, Jovana je detaljno obrazložila zbog čega ima ovakvo mišljenje. Na pitanje voditeljke da li je tačno da ne bi išla na proces vantelesne oplodnje, pevačica je odgovorila potvrdno:

"Tako je! Ja sam pri tome da bude od Boga, pa kako će biti, možda se nikad ne ostvarim kao majka i to je u redu".

Ona veruje da je sudbina u božjim rukama i da ne treba menjati prirodne tokove: "Jer, Bog zna najbolje šta je dobro za nas".

"Moja najstarija sestra je imala pobačaj"

1/9 Vidi galeriju Jovana Tipšin Foto: Kurir Televizija, Printscreen Premijera - Vikend specijal, Printscreen/Premijera

Kako bi objasnila svoj stav, pevačica je podelila i bolno iskustvo iz svoje porodice:

"Moja najstarija sestra je imala pobačaj, nosila je blizance davno, kao devojka, i, evo 46 godina je u braku i što kaže njen suprug, ja ne znam, Bog zna i ona isto zašto, možda bi se dete rodilo bolesno ili ne znam šta...".

Jovana smatra da su ovakvi događaji deo šireg plana koji ljudi ne treba da pokušavaju da kontrolišu po svaku cenu.

"Tako da, da se ne igramo mi sa Bogom on najbolje zna da li ćemo imati dete ili ne, i to je u redu. Mi moramo da razmišljamo pozitivno, i da se molim i sve da opstanemo, jel da, ali Bog ima zadnju reč. Kaže se, dok mi planiramo, Bog se smeje".

"Vodim se kao zdrava"

Ovako je nekad izgledala Jovana Tipšin:

1/14 Vidi galeriju Jovana Tipšin nekad i sad Foto: You Tube, Pr

Iako i dalje ima veliku želju da dobije dete, pevačica kategorički odbija bilo koji drugi način osim prirodnog. Ona ističe da je sa medicinske strane sve u redu, ali da je svesna da na začeće utiču mnogi faktori:

"Ja još uvek ne znam, ja se vodim kao zdrava kod idem kod ginekologa i sve to, ali nikad ne znamo. Pa znate šta, vi možete da budete zdravi, a muškarac da krva grupa ne odgovara vašoj ili da ne ulazim u dubine".

Na kraju, pevačica zaključuje u duhu vere i zahvalnosti za sve što trenutno ima u životu: "Ja kažem, ako budem ikad ostala trudna, to će biti prirodnim putem, po božjoj promisli, ali ne ja sam zahvalna Bogu i na ovom za sada".