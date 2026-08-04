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Prava drama odigrala se na parkingu jednog tržnog centra, gde je jedan vozač verbalno napao pevača Slobu Radanovića, a ceo incident zabeležen je kamerom.

Evo zašto je došlo do verbalnog sukoba

Naime, na snimku se jasno vidi kako drugi vozač dobacuje Radanoviću dok se pevač nalazio u džipu, na parking mestu. Kako se može zaključiti iz samog toka događaja, verbalni sukob je počeo zbog Slobinog nepropisnog parkiranja.

Međutim, ni Sloba mu nije ostao dužan! Vidno izrevoltiran, folker je momentalno odgovorio na provokaciju.

U ceo sukob bila je uključena i ženska osoba koja je sedela na zadnjem sedištu. Ona je sve vreme suflirala čoveku koji je napao Radanovića i takođe je opsovala pevača.

"Gađala me je čizmom jer nisam hteo da je poljubim"

Podsetimo, Sloba Radanović vredno nastupa tokom cele godine. Njegov talenat oduševljava i muški i ženski deo publike, a pevač je nedavno otkrio kako ga je jedva obožavateljka gađala čizmom.

Sloba Radanović Foto: ATA images

- Jedna riba je dobacila ovakvu čizmu jer nisam hteo u usta da je poljubim. Nego sva sreća, u glavu me pogodi - napisao je on jedavno uz emotikone smajlija.

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