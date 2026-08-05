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Pevačica Tamara Dragić, koja je publiku osvojila tokom učešća u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", slobodne dane iskoristila je za boravak u svom rodnom kraju. Na društvenim mrežama podelila je niz fotografija koje su pokazale kako vreme provodi daleko od gradske gužve.

Na put je krenula sa suprugom i sinom Todorom, a najlepše trenutke zabeležila je upravo u prirodi. Na jednoj fotografiji Tamara u naručju drži naslednika usred prostranog polja, dok se na drugim kadrovima vidi porodična berba malina i uživanje u seoskom ambijentu.

Mir, zelenilo i porodična atmosfera obeležili su njihov izlet, a pevačica je uz objavu ostavila samo jednu reč koja je najbolje opisala emocije koje je ponela iz tog mesta – "Zavičaj".

1/8 Vidi galeriju Tamara Dragić Foto: Instagram

Postala doktor nauka

Podsetiimo, Tamara se u julu 2024. godine pohvalila da je uspešno odbranila svoju doktorsku disertaciju.

– Možete me zvati doktorka, jer sam od danas zvanično doktor kulturoloških nauka. Ova doktorska disertacija nastala je iz želje da dam svoj lični doprinos povećanju bezbednosti saobraćaja u našoj zemlji. Kako sam poslednjih godina suočena sa stanjem bezbednosti saobraćaja, gde povećani obim saobraćajnih nezgoda kao pošast odnosi veliki broj života, odlučila sam da uz pomoć nauke dođem do odgovora na pitanje: Kako povećati nivo bezbednosti drumskog saobraćaja?– izjavila je Tamara i dodala:

– Naučno i stručno usavršavanje na putu kroz doktorske studije dalo mi je novu perspektivu u razmišljanju, shvatanju i prihvatanju. Na ovom putu, punom izazova, imala sam priliku da radim sa mnogim divnim ljudima koji su, svako na svoj način, doprineli da kroz sve ove procese i faze rastem i razvijam se i sve ovo učinim znatno lakšim.

1/5 Vidi galeriju Tamara Dragić, pevačica iz "Zvezda Granda" krstila sina Foto: Printscreen/Instagram

– Hvala svima koji su mi pružili podršku i svima koji su na bilo koji način doprineli kvalitetu ove disertacije. Ovu doktorsku disertaciju posvećuje, svom tati, bez koga ni ovaj životni cilj ne bi bio ostvaren. Vaša dr Tamara Dragić– napisala je ona, dok se u komentarima nizale čestitke prijatelja i kolega.