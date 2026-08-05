"TVRDIO DA SAM BILA S NJIM I TRAŽIO 25.000 MARAKA" Suzana Jovanović otkrila jezive detalje nameštaljke! Koleginica htela da joj uništi brak sa Sašom
Pevačica Suzana Jovanović, udovica estradnog maga Saše Popovića, otkrila da je jedna koleginica sa estrade pokušala da joj naruši brak sa Sašom i da je čak zbog toga reagovala i policija.
- Da li su pokušavali ljudi da pokvare vašu priču? - pitao je Ognjen.
- Jesu. Ovo nigde nisam ispričala, ovo je eksluziva. Zvoni meni telefon i zove me tip: "Zdravo Suzana, duguješ mi 2.500 maraka. Kad si bila sa mnom dao sam ti 2.500 maraka". Ja sam stavila na spikerfon, kad si čist i znaš da nisi ništa loše uradio u životu, rekla sam: "Evo moj muž". Sale je njega pitao šta mu treba, a on je krenuo da zamuckuje. To je bila podmetačina. Meni nije bilo teško, skenirali smo broj i podneli krivičnu prijavu za uznemiravanje. Čovek je pričao da je bio sa mnom i da mi je pozajmio pare. Podneli smo krivičnu prijavu, inspektor mi je rekao da su ga našli, a ja sam rekla da ne želim da znam - rekla je Suzana u emisiji kod Ognjena Amidžića.
- Pitala sam da li ima veze sa estradom i da li ga je neko angažovao, a radilo se o mojoj koleginici. Nisam saznala ime, ali pretpostavljam i neka ostane X osoba. Cilj je bio da se napravi razdor i kako ja varam Saleta, da nisam dobra žena, dobra majka i da nisam žena za njega. Cilj je bio da se brak okonča. Da li možeš da veruješ? Ja sam samo pitala da li je neko sa estrade, radilo se o koleginici, a inspektor je rekao da ne može da mi kaže ime. Možda mi jednog dana kaže, ali ja znam ko je. Možda je to neka ljubomora da Sale bude svačiji, ali samo ne moj. Više bi im prijalo da ga rasture od mene, da krene od devojke do devojke, a ne samo sa jednom ženom. To je ono što ja kažem "Nemoj pa se ne boj". Ja znam da muža mog nisam prevarila mislima, a ne delima. Bred Pit da je došao rekla bih "Vidi, sladak je", ali sa njim nikad ne bih otišla. Ja sam mog muža volela, volim ga i danas danas, srcem i dušom. Za mene je brak svetinja. Niko ne postoji, samo Sale Popović i niko više - ispričala je Suzana.
Završila u suzama
Suzana Jovanović ogolila je kod Ognjena dušu o teškom gubitku supruga. Ona je sve vreme plakala dok je govorila o njegovim poslednjim danima.
- Prvo jutro kad je osvanulo posle njegovog odlaska i toliko sam plakala. Ja 40 dana nisam izlazila iz kuće i toliko sam plakala. Ja sam se pitala kako ću da uhvatim u svoje ruke sve što je on radio i da rešavam. Ja nisam bila obična domaćica kako mnogi zamišljaju i sedela kod kuće i kuvala ručak. Ja sam znala sve Saletove prve ideje i kako će da izgleda, za sve formate sam znala unapred scenario. On ustaje u tri noću, stavi jastuk, a onda kaže da ima ideju za novu sezonu, slepe audicije, sve sam znala. On mene pita: "Sule, šta misliš kako bi narod reagovao i da li će da im se dopadne?". Ja sam narodno dete i znam kako narod razmišlja, šta bi voleo da vidi i čuje, pa kažem šta je dobro, a šta da promenimo i tako smo se dopunjavali. Ja bih sve dala sad da mogu da ga oživim, ali je to nemoguće - govorila je Suzana.