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Pevačica Milica Todorović zvanično se vratila nastupima nakon porođaja, a njen večerašnji koncert na trgu u Sokobanji obeležio je nesvakidašnji događaj koji je pojedine nasmejao, a neke i zabrinuo.

Tokom izvođenja svojih hitova, Milica je uočila grupu posetilaca koji su se, u želji za boljim pogledom, popeli na obližnje brdo. Brinući za njihovu bezbednost, pevačica je odlučila da na trenutak prekine muziku i direktno im se obrati sa bine.

"Šta radite gore?", uzviknula je Milica, a potom u svom prepoznatljivom duhovitom stilu dodala: "Nemoj posle da padnete, pa ja da budem kriva, znači, uhvati se za drvo, to ti je sigurnije."

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Milica Todorović u Sokobanji Izvor: Instagram/milicatodorovicofficial

Na ovom nastupu pevačica je plenila izgledom, pojavivši se u dugoj, širokoj haljini sa dubokim dekolteom, dok je prisutne očarala i svojom novom frizurom.

Vratila se na scenu šest meseci posle porođaja

Milica se šest meseci nakon porođaja vratila svom polsu, a nedavno je održala svoj prvi nastup. Ona je donela odluku da se ponovo vrati svojoj velikoj ljubavi i nastavi da niže uspehe na estradi.

Nema sumnje da joj nije bilo lako da se odvoji od sina Bogdana kojem je bila sve vreme posvećena nakon porođaja. Ipak, Milica Todorović je odlučila da ne zapostavi svoju muzičku karijeru, već je ovog leta zakazala nastupe.

kurir.rs/mondo

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