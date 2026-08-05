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Pevačica Milica Todorović zvanično se vratila nastupima nakon porođaja, a njen večerašnji koncert na trgu u Sokobanji obeležio je nesvakidašnji događaj koji je pojedine nasmejao, a neke i zabrinuo.

Tokom izvođenja svojih hitova, Milica je uočila grupu posetilaca koji su se, u želji za boljim pogledom, popeli na obližnje brdo. Brinući za njihovu bezbednost, pevačica je odlučila da na trenutak prekine muziku i direktno im se obrati sa bine.

"Šta radite gore?", uzviknula je Milica, a potom u svom prepoznatljivom duhovitom stilu dodala: "Nemoj posle da padnete, pa ja da budem kriva, znači, uhvati se za drvo, to ti je sigurnije."

01:00 Milica Todorović u Sokobanji Izvor: Instagram/milicatodorovicofficial

Na ovom nastupu pevačica je plenila izgledom, pojavivši se u dugoj, širokoj haljini sa dubokim dekolteom, dok je prisutne očarala i svojom novom frizurom.

Vratila se na scenu šest meseci posle porođaja

Milica se šest meseci nakon porođaja vratila svom polsu, a nedavno je održala svoj prvi nastup. Ona je donela odluku da se ponovo vrati svojoj velikoj ljubavi i nastavi da niže uspehe na estradi.