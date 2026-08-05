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Nakon što je Dino Merlin održao tri koncerata na stadionu Koševo u Sarajevu, pažnja javnosti preselila se na njegov naredni nastup, zakazan za 5. septembar na Sportskom aerodromu u Kraljevu. Dok jedni s nestrpljenjem čekaju njegov dolazak, drugi mu se oštro protive.

Na sajtu Peticije.online pojavila se peticija pod nazivom "Da se Dinu Merlinu zabrani koncert u Kraljevu", u kojoj autori navode da se protive njegovom nastupu u Srbiji, pozivajući se na pevačeve ranije izjave o Srbima koje su godinama izazivale polemike u javnosti. Peticija je otvorena za potpisivanje i dostupna je svim korisnicima interneta, ali nema pravnu snagu niti predstavlja odluku bilo koje državne institucije.

Ovo nije prvi put da se oko nastupa Dina Merlina u Srbiji vode burne rasprave. I ranijih godina pokretane su slične peticije i polemike, dok je istovremeno pevač bez problema punio najveće koncertne dvorane u zemlji.

Istovremeno, interesovanje publike za koncert je ogromno. Zbog velikog broja ljudi koji su pokušavali da dođu do ulaznica, platforma za prodaju karata u pojedinim trenucima bila je preopterećena, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

1/10 Vidi galeriju Dino Merlin u dva dana rasprodao dve arene, treći koncert 21. novembra Foto: Promo

Oglasilo se i Udruženje ratnih vojnih invalida Kraljevo





Udruženje ratnih vojnih invalida Kraljevo protivi se održavanju koncerta Dina Merlina u Kraljevu, smatrajući da bi taj događaj predstavljao poniženje srpskih žrtava ratova na prostoru bivše Jugoslavije.

Stav Udruženja javnosti je preneo njegov predsednik Vojislav Vukašinović, koji je pozvao druga boračka udruženja, patriotske organizacije i građane da podrže zahtev da koncert ne bude održan.

- Kraljevo je slobodarski grad u koji je tokom ratova devedesetih izbegao veliki broj Srba sa prostora bivše Jugoslavije. Smatramo da koncert Dina Merlina ne treba da se održi ni u Kraljevu, ni bilo gde u Srbiji - rekao je Vukašinović u ime Udruženja, a prenosi portal Krug.

Iz Udruženja su uputili pitanje i organizatorima koncerta da li su, prilikom donošenja odluke o njegovom održavanju, razmišljali o ratnim žrtvama i građanima koji su u Kraljevu pronašli utočište nakon progona sa svojih ognjišta.

Vukašinović je naglasio da se protivljenje Udruženja ne odnosi na građane koji slušaju Dina Merlina ili žele da prisustvuju koncertu, prenosi kraljevački portal.

- Nemamo ništa protiv ljudi koji odlaze na njegove koncerte. Naše protivljenje odnosi se na njega, njegove ranije izjave, nastupe i stavove - zaključio je Vukašinović, govoreći u ime Udruženja ratnih vojnih invalida Kraljevo.

Vikali u Sarajevu: Dino, lopove



Prvo veče koncerta Dina Merlina na prepunom stadionu Koševo pretvorio se u prvorazredni skandal. Iako je interesovanje publike za ovaj muzički spektakl bilo nezapamćeno, na samim ulazima u stadion došlo je do potpunog kolapsa.

Na hiljade ogorčenih posetilaca, uprkos tome što su uredno kupili i imali validne ulaznice za koncert Dina Merlina, ostalo je sabijeno ispred kapija stadiona bez mogućnosti da uđe unutra. Ovo je izazvalo nezapamćen bes i pometnju među okupljenima. Ispred Koševa su počeli da viču uvrede dok gnevni fanovi optužuju organizatore da su prodali znatno više karata nego što stadion uopšte može da primi.

Vikali si Dino, lopove.

00:22 Skandal na koncertu Dina merilina Izvor: Kurir