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Pevačica Milica Todorović nedavno se porodila i na svet donela sina Bogdana, a sada se u velikom stilu vratila na muzičku scenu dvosatnim spektaklom u Sokobanji.

Milica je nakon nastupa iskreno progovorila o majčinstvu, borbi sa hormonima i kilogramima, selidbi, ali i o svom partneru i tome kako se on snalazi u novoj životnoj ulozi.

01:00 Milica Todorović u Sokobanji Izvor: Instagram/milicatodorovicofficial

Milica je priznala da joj povratak nastupima i usklađivanje obaveza prilično teško padaju jer se još uvek vraća u prepoznatljivu formu.

- Nije baš lako, zato što se još vraćam u formu, još treba da izgubim i na kilaži, hormoni još uvek rade, što je prirodno. Žene će razumeti šta su to hormoni, ali mi najteže pada što moram da se odvojim od bebe kada idem na koncert.

Pevačica je otkrila da joj je trenutno u životu "opšti haos" jer pokušava da uskladi obaveze oko bebe, studija, teretane i mršavljenja, ali naglašava da joj je publika izuzetno nedostajala. Veruje da će njen sin Bogdan imati razumevanja za njen posao kada poraste.

To je moj život, razumeće

- Teško je, ali to je moj život i moj posao i on će to razumeti kada bude bio malo veći. Uspevam da uklopim nekako sve svoje obaveze... srećna sam.

Nakon porođaja, Milica se preselila iz stana u kojem je godinama živela i istakla da joj sada najviše prija da bude u svom mikrosvetu. Iako je javnost doživljava kao izuzetno veselu i pričljivu osobu, ona objašnjava da je to zapravo njen štit jer je u dubini veoma osetljiva osoba.

- Meni više prija kada mene niko ništa ne pita, kada sam ja u svom svetu. Dajte mi samo mikrofon da pevam, ali naravno to ne biva u mom poslu i novinarstvo je sastavni deo mog posla.

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović spokojna Foto: Preent Screen, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Evo kako se snalazi tata

Mali Bogdan, koji je došao na svet u februaru, napunio je šest meseci. Pevačica je ponosno istakla da je Bogdan dobra i napredna beba kojoj su već izašla dva zubića, iako još uvek nije počeo da puzi.

U svemu tome, najveća podrška su joj roditelji, brat Vladan i sestra Jovana koja ima tri sina i odmah rešava sve "krizne" situacije. Njena majka Jasmina je takođe uspešno prebrodila ozbiljne zdravstvene probleme i sada uživa sa unukom.

Na pitanje o tome kako se njen partner snalazi sa bebom, Milica je kroz smeh kratko prokomentarisala:

- Snalazi se dobro on, tu je.

Pevačica je dodala i da uopšte nije paničar kada je odgajanje sina u pitanju:

- Ja sam ladovina, mama se ljutila u početku, govorila mi: 'Dobro bre Milice, vidi...' Ja kažem: 'Pa dobro, odgrcnuće se'. Nisam paničar uopšte. Spava on, spavam ja.