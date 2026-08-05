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Malo ko zna da je naša poznata pevačica Ana Nikolić, pre nego što je snimila svoj legendarni debitantski album "Januar", snimila i potpuno bacila u kantu ceo jedan završen album.

Kada se 2003. godine pojavila na domaćoj muzičkoj sceni, Ana Nikolić je gotovo preko noći postala jedna od najvećih zvezda. Njen prvenac "Januar" i danas važi za jedan od najuspešnijih debitantskih albuma na estradi, a ona je ostala upamćena kao jedina pevačica kojoj je pošlo za rukom da svih devet pesama sa prvog albuma postanu ogromni hitovi.

Sve pesme joj postali hitovi

Na ovom albumu našle su se kultne numere koje se i danas pevaju na nastupima: „Januar“, „Atina“, „Ptica skitnica“, „Uvek ima jedan još“, „Ako ikad ostarim“, „Hoću da te gledam“, „Vatra“ (duet sa Harisom Džinovićem), „Moj klub“ i „Srećan mi ne dolazi“.

Iza ovog neverovatnog uspeha stajao je provereni autorski tandem – Marina Tucaković napisala je sve tekstove, dok je muziku i produkciju potpisao Aleksandar Milić Mili.

1/5 Vidi galeriju Marina Tucaković Foto: Printscreen/Youtube/City, Dragana Udovičić, Luka šarac

Međutim, Anina karijera je lako mogla da ode u potpuno drugom pravcu. Pre nego što je snimila ove hitove, Ana je živela i nastupala u Grčkoj, gde je snimila kompletan album na grčkom jeziku, ali je na kraju donela radikalnu odluku da ga nikada ne objavi.

Bacila ceo album u kantu

- Radila sam na sebi mnogo i pre prvog albuma, pa sam jedan ceo album bacila u kantu. To su bile grčke pesme, jer sam pre svega nastupala na grčkom jeziku. Tamo sam živela, ali su mi ukrali pasoš, pa sam se vratila u Srbiju. Desilo se da sam jedna od retkih pevačica koja je objavila prvi album sa devet pesama i da svih devet budu hitovi - prisetila se Ana.

Pevačica je otkrila da je planirala da svoju budućnost i karijeru gradi u Grčkoj, ali joj je neočekivani splet okolnosti potpuno promenio život.

1/5 Vidi galeriju Pevačica zna kako da privuče pažnju Foto: Instagram, Printscreen/You Tube, Printscreen/Instagram

Nakon što joj je ukraden pasoš, morala je lično da dođe u Srbiju kako bi potpisala dokumenta za nova dokumenta, bez obzira na to što joj je otac radio u vojnom odseku. Iako je planirala da se vrati u Grčku, u Srbiji je ipak ostala zbog ljubavi. Tada je donela konačnu odluku: "Ako već neću pevati na grčkom, pevaću ovde".