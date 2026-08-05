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Natašu Bekvalac prisustvovala je koncertu, kako kaže, njenog omiljenog izvođača Dina Merlina u Sarajevu, a tim povodom porazgovarali smo sa njom koja nam je prenela utiske.

- Prvo, ja Sarajevo baš volim i moji početci vezani su za ovaj grad. Ne znam ako možeš da vratiš film i “Nikotin” spot, moj prvi veliki koncert bio je u Sarajevu. Tako da spoj najdražeg izvođača i jednog od omiljenih gradova za mene je bio pun pogodak stvarno. I išla sam sa ljudima koji su mi jako bliski, baš smo uživali i neočekivano dobili tretman od Dinove ekipe koji, ja ne znam, čime se zaslužuje.

1/8 Vidi galeriju Pevačice su dugogodišnje koleginice na estradi Foto: ATAIMAGES, Printscreen YouTube, ATA images

Veliki si fan?

- Iskreni da. Ne smeta mi ni kada kažiš fan, zato što to stvarno jesam - fan baš njegove muzike i to od malena. Baš sam jako rano osetila da sam se konektovala sa tekstovima i muzikom.

Kada bi se dogodila situacija da Dino Merlin uradi neku pesmu za tebe kakva bi ona bila? Kakvu bi to emociju u tebi prepoznao? Da li ti imaš možda neku viziju?

- Ne volim sad da pričam o tome. Ja nemam nikakva očekivanja i stvarno sam naučila i odlučila da tako verujem životu i da se pustim u taj jedan flow koji, kako da kažem, da život dobro sve namesti pa čak i kada su neki brodolomi, teški padovi u pitanju, ono jedva za preživeti da nikad ne budem ogorčena i da nikad ne budem u tom besu, bar ne dugo, zato što znam da je režija uvek spektakularna posle toga. Nema stiskanja, nema nekog očekivanja. Ja bi sad volila, mislim, volim muziku, omiljenog muzičara i to je to. Naravno da bih volela i naravno da mi se takve stvari vrzmaju po glavi, ali nikad ne bih sad nešto ono pretiskala i koristila ove konekcije koje imamo zarad toga.

1/5 Vidi galeriju Pevač u epicentru neprilika Foto: BoBa Nikolić, Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans, Boba Nikolć

Koji je to bio moment na koncertu gde si osetila dozu emocije?

- Ja sam preplakala pola, bio je neki polutrans. Ali ne postoji pesma, postoje samo pesme koje nisu odsvirane, što ga potpuno razumem, jer kada imaš toliki broj pesma, to ne može u dva i po sata da stane.

Uspeo je ono što retko koji muzičar uspe, a to je da objedini bukvalno sve ljudi, da obriše granice. Da li je to misija izvođača?

- Pa ja mislim da da. Zato što je muzika univerzalni govor ljubavi. Mene užasavaju stvari koje se mešaju često u muziku i umetnost, pogotovo kada su, da kažem neke razlike među ljudima, po onim stvarima koje ja ne želim da izgovorim, sem da kažem da sam jako ponosna na čitavu i moju ekipu i čitavu priču koju mi imamo, a to je da se te stvari apsolutno ne gledaju. Znači, mi smo operisani od tih stvari.

Pomenula si svoju ekipu. I često ističeš da voliš da radiš sa svojm ženama iz svoje porodice i svog bliskog upruženja. I sad, da zamislimo jednu situaciju, da Hana koja je već velika izrazi želju da žele da budu deo tvog tima, jer je Katja još mala, šta bi one odstranila iz svojih navika, osobina?

- Ja to ne mogu da zamislim jer sam ceo život te stvari trudila da razvojim. I da... Rekla sam da o deci, muževima i da li imaš dečka neću odgovarati... Ne mogu da odgovaram više. Jer su i mene zamorila i baš me gnjave. A šta bi one odstranile, pa sigirno da ima. Svakako da su deca mnogo čistije i operisanije od svih tih stvari kojima je nas starije život već pokvario i zaprljao.

Kažu da je Nataša sad u potpuno nekoj drugoj energiji. Nije više onako “luda”. Šta je sad dogodilo?

- Verovatno da se menjam....Videli smo nedavno “čet” da je srednje dete uvek najinteligentnije.

1/5 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Šta još možemo da vidimo iz tvog četa?

- Stvarno sam se jako uplašila kad bi meni nestao telefon, ne zbog nekih stvari na koje bi ljudi prvo pomislili, nego stvarno zbog tih budalaština. Ali rečnik i način na koji se šalimo koji je uvek prepun ironije, crnog humora i ostalog...

Uskraćeni smo za toliko dobrih izjava, zar ti nije žao?

- Nije mi žao, zato što bi to podrazumevalo potpuni propast i krah moje karijere.

Kako bi se zvao čet kad bi u njemu okupila sve svoje bivše partnere?

- Šta bi ja spominjala bivših partnera? Ne spominju ni oni mene.