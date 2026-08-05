"UMOR, VRUĆINA, STRES I LOŠA ISHRANA" Oglasila se Ana Radulović dan pošto se srušila usred centra Beograda
Ani Radulović juče je pozlilo usred centra Beograda, nakon čega se pred prolaznicima srušila na ulici. Očevici su joj odmah pritekli u pomoć, a voditeljka se sad oglasila i otkrila šta se dogodilo.
Nakon ovog incidenta, voditeljka Ana Radulović je otkrila šta je tačno prethodilo kolapsu. Naime, ona je odmah nakon završene emisije otišla u grad na tretman noktiju, gde je već počela da se oseća loše, ali je u tom trenutku pomislila da je reč samo o običnom umoru i pospanosti.
Nakon završenog tretmana, krenula je peške na sledeći koji je bio relativno blizu, ali ju je tada, kako i sama kaže, sve odjednom stiglo.
"Umor, vrućina, stres i loša ishrana"
Ana je objasnila da je kolaps usledio kao posledica iscrpljenosti i ubrzanog tempa života.
"U želji da sve stignem na kraju je stiglo mene. Ustala sam posle emisije, išla sam za grad na tretman noktiju i tu sam već osetila da sam loše, ali sam mislila da sam samo umorna i da mi se spava. I kada sam završila i krenula na drugi tretman, koji je relativno blizu, krenula sam peške i verovatno me je sve stiglo. Umor, vrućina, stres da sve stignem i loša ishrana, jer naravno nisam stigla ni da jedem", rekla je voditeljka.
Brza reakcija prolaznika
Srećom, ljudi koji su se u tom trenutku našli na ulici u samom centru grada odmah su reagovali i pomogli joj.
"Hvala Bogu, brzom reakcijom osoba oko mene nije bilo ništa strašno, sada sam bolje", poručila je Ana Radulović, izražavajući zahvalnost prolaznicima koji su joj pružili pomoć u ovom neprijatnom trenutku.
kurir.rs/pink.rs