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Biznismen Dragan Stanković proslavio je jubilarni 50. rođendan na način koji će dugo pamtiti i on i njegovi gosti. Tokom svečane večeri, organizovane u njegovoj vili u Grockoj, usledilo je iznenađenje koje je privuklo najveću pažnju – zaprosio je svoju partnerku Aleksandru, koja je bez razmišljanja prihvatila njegovu ponudu.

Pred porodicom i brojnim prijateljima, Stanković je kleknuo i svojoj izabranici stavio verenički prsten na ruku, nakon čega je usledio gromoglasan aplauz okupljenih. Aleksandra nije krila emocije, a odmah pošto je rekla "da", ponosno je pokazala prsten, dok su njih dvoje razmenjivali zagrljaje i poljupce.

1/7 Vidi galeriju Dragan Stanković Foto: Prinrsceen/Instagram

Glamu i raskoš

Slavljenica večeri bila je i raskošna atmosfera. Proslava je održana u luksuznoj vili u Grockoj, koja je bila uređena u elegantnim crno-zlatnim tonovima. Na samom ulazu u vilu nalazi se crveni tepih koji vodi do dvorišta sa bazenom gde su postavljeni stolovi, a sve je bilo u crno - zlatnim tonovima, a na svakom stolu su se nalazili kristalni svećnaci i poruka: "Ne meri se život godinama, već ljudima koji ga čine vrednim. Hvala što ste večeras sa mnom".

Kod kapije je devojka svirala harfu, a odmah po ulasku je postavljen pano za slikanje. Među prvima je na proslavu došao sin Dragana Stankovića sa suprugom.

01:43 Dragan Stanković verio devoju na proslavi 50. rođendana Izvor: instagram/draganstankovicas

Na stolovima su se nalazili kristalni svećnjaci i poruke zahvalnosti upućene zvanicama, a dvorište sa bazenom pretvoreno je u glamuroznu proslavu dostojnu velikog jubileja.

Za muzički deo večeri bile su zadužene poznate estradne zvezde, među kojima su bile Indira Radić, Olja Karleuša, Stoja, Jovana Tipšin, koje su se pobrinule da atmosfera traje do kasno u noć.Na uvo mu je pevala Indira Radić, a u jednom trenutku je krenuo da joj da bakšiš, ali ga je ona odbila i rekla mu je da novac da bendu što je i učinio.

Indira mu pevala na uvce

Na uvo mu je pevala Indira Radić, a u jednom trenutku je krenuo da joj da bakšiš, ali ga je ona odbila i rekla mu je da novac da bendu što je i učinio.

1/9 Vidi galeriju Dragan Stanković Foto: Antonio Ahel/ATAImages