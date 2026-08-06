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Emina Jahović se pre izvesnog vremena našla se na meti žene lopova koja je od nje u Istanbulu ukrala garderobu, tašne i cipele u vrednosti od više od 50.000 evra.

Prema rečima našeg izvora upućenog u celu priču, Emina je htela da ogromnu količinu luksuznih stvari s potpisima najpoznatijih svetskih dizajnera, koje je ona nosila jednom, a mnoge nijednom, proda, a da zarađeni novac prosledi u humanitarne svrhe. Međutim, na kraju je ostala i bez garderobe i aksesoara, ali i para.

1/5 Vidi galeriju Muzičari koji bi mogli da ocenjuju talente Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

Plemeniti cilj

- Poznato je da je Emina uvek vodila život na visokoj nozi, a da je šoping bio njen omiljeni hobi. Posle razvoda od Mustafe, ali i kako je postala zrelija, ti prioriteti su se promenili, pa je malo spustila loptu. Sad najviše novca ulaže u muziku i nekretnine, a nekad su joj krpice, tašne i cipele bile opsesija. Ona je oduvek važila za osobu sa puno ukusa i jednu od najstilizovanijih pevačica na našoj estradi, a to je sve poprilično koštalo. Trošila je besomučno novac godinama, zbog čega se sada kaje, ali što se kaže - mladost-ludost - kaže izvor Kurira i dodaje:

- S vremenom, ta garderoba i aksesoari su se nakupili i ona više nije imala mesta za njih jer su joj zauzimali previše prostora u kućama ili stanovima gde je živela. Zato je Emina tokom godina tu garderobu, koju više nije nosila ili jednostavno nije imala mesta za nju, poklanjala rođakama, drugaricama i svima kojima je trebalo. Iako je i na toj polovnoj garderobi mogla da zaradi dosta novca, tako što bi je prodavala na raznim sajtovima ili platformama koji se bave tom vrstom delatnosti, ona to nikad nije radila. Ipak, prilikom jedne od selidbe, došla je na ideju da bi to ipak mogla da uradi, i to zbog plemenitog cilja - priča naš sagovornik.

Emini ni nakraj pameti nije bilo da će postati žrtva prevare, navodi izvor Kurira.

1/8 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Sakupila je veliku količinu garderobe koja je bila gotovo nova, mnoge stvari nije čak nijednom obukla. Sve je to bilo skupo i markirano. Kad se sve izračuna, tu je bilo stvari za više od 50.000 evra.Odlučila je da sve to proda preko jednog sajta koji se bavi prodajom polovne garderobe, a koji su joj prijatelji preporučili. Htela je da spoji lepo s korisnim i da deo novca od te prodaje da u humanitarne svrhe, onima kojima je to najpotrebnije. Tako bi se ona dobro osećala, a i toj garderobi bi bio dat drugi život, kad je ona već ne nosi i bez veze joj je stajala i zauzimala mesto u kući. Posle nekoliko dana, kod nje u Istanbul je došla jedna devojka iz Crne Gore koja se bavila prodajom tih stvari. Ta prevarantkinja joj je pokazala svoj Instagram profil i objasnila kako ceo taj proces funkcioniše. Emina je bila oduševljena i odmah joj je dala svu tu garderobu, tašne i cipele koje je spremila. Ni nakraj pameti joj nije bilo da je u pitanju teška prevara i da će biti tako lukavo pokradena. Ona je te stvari odmah ponela sa sobom, a nedugo zatim ju je blokirala na svim mrežama i nikad više joj se nije javila, niti ju je videla. Emina se baš razočarala nakon te krađe i prevare. Nije joj bilo žao materijalnih stvari, već dugo nije mogla da shvati na šta su sve ljudi spremni i čime se sve bave - zaključio je naš sagovornik.

Veoma je nostalgična

Naša saznanja potvrdila je i sama Jahovićeva.

- Tu devojku je dovela moja stilistkinja iz Istanbula. Svi smo mislili da je ona okej i da će sve uraditi kako treba. Imala je Instagram profil, nabavljala je i prodavala te stvari. Mislili smo da ćemo sve to posle dati u dobrotvorne svrhe, ali to je sve bila samo prevara. Bez veze. Tad mi je bilo teško, ne što su te stvari otišle, i trebalo je da odu, nego što sam mislila da ću uraditi nešto dobro. Mnogo sam nostalgična, živim u inostranstvu i, kad vidim ljude iz naše zemlje, mislim da ne postoje bolji ljudi i da oni nikad ništa loše neće uraditi - rekla je pop zvezda za Kurir.

1/6 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

Kurir.rs

Emina u Beogradu: