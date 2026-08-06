Slušaj vest

Dušan Vlahović trenutno je u potrazi za novim poslovnim angažmanom, pošto mu je istekao ugovor s Juventusom.

Reprezentativac Srbije u fudbalu, koji je nedavno s devojkom Vanjom Bogdanović boravio na odmoru u turskom letovalištu Bodrum, sad se provodi u Srbiji dok razmatra ponude i novi angažman. Spekuliše se o mnogim klubovima, pa čak i o Real Madridu, ali deluje da je najrealnije da će Vlahović karijeru nastaviti u Turskoj, jer je najozbiljniji zasad Bešiktaš.

Foto: Printskrin Instagram

Da je fudbaler na odmoru u Srbiji, na Instagramu je otkrio pevač Boško Nikolić, koji je objavio fotografiju na kojoj je zagrljen s njim u dvorištu. Dušan je bio na slavlju koje je organizovano na Kosmaju, a harmonikaš Vlada Vrčinac objavio je fotografiju na kojoj je pored Vlahovića, ali i Nemanje Radonjića i Alekse Terzića. Njih trojica su pozirali u ležernom izdanju, dok je harmonikaš razvio svoj instrument okićen novčanicama.

- Jedno lepo druženje, hvala braći Aleksi i Igoru na pozivu, takođe Dušanu i Nemanji... Lepa uspomena i druženje do rane zore - napisao je harmonikaš u opisu fotografije.

1/7 Vidi galeriju Dušan Vlahović Foto: Printscreen

Podsetimo, Dušan i Vanja su početkom jula letovali u Bodrumu, gde su odseli u jednom od najskupljih rizortova u ovom turskom letovalištu, gde noćenje s doručkom košta i do nekoliko hiljada evra.

Kurir.rs

Dušan Vlahović: