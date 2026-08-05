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Marija Kulić požrtvovana je majka, supruga i baka, a sada se oglasila na društvenoj mreži Instagram gde je otkrila da je u lošem zdravstvenom stanju, a pomoć od svojih ćerki nema.

- Da sve bude lepo, da budu zadovoljni. Na kraju ni hvala. Kada sam prestala da im udovoljavam i ispunjavam njihove želje, postala sam sebična. Šta mi sve izgovaraju.... Njima je dobro. A ja? Pitaju li se? Ne. Sada, kada sam se razbolela (problem sa kičmom i jedva hodam uz pomoć štapa), ni kod doktora neće da me odvedu. Zato, dok još imate snage, prestanite da ih tetošete i uživajte - piše u Marijinoj objavi.

1/6 Vidi galeriju MARIJA KULIĆ U ZADRUZI 5! Miljanina majka pokazala SAVRŠENU LINIJU: RAZOBLIČILA DRAGOJEVIĆE, evo šta kaže o ćerki i NOVOM ZETU! Foto: Printscreen/Pink

U aprilu završila u bolnici

Marija Kulić završila je u bolnici u aprilu mesecu, a kako je tada rekla u svom oglašavanju, ostala je tamo nekoliko dana.

S obzirom na to da se pre nekoliko godina borila sa karcinomom, koji je pobedila nakon operacija, hemioterapije i zračenja, od tada redovno odlazi na lekarske kontrole.

- U bolnici sam zbog ispitivanja, imam preskoke i aritmiju. Biću ovde dok ne obavim sve pretrage i analize - otkrila je Marija za Informer.

Kako su joj lekari striktno savetovali da izbegava stresne situacije, Marija je odlučila da u potpunosti promeni životne navike. U planu joj je da se okrene zdravijem načinu života, povede računa o ishrani i počne sa vežbanjem, a u tome će joj najviše pomoći ćerka Ana, inače fitnes instruktorka, koja će za nju osmisliti poseban program.

Strogo mirovanje i zabrana stresa naveli su je da donese definitivnu odluku kada je u pitanju povratak na male ekrane. Marija je naglasila da joj je dosta nerviranja i da ne razmišlja o povratku u rijaliti.

- Ne zanima me rijaliti, ne bih mogla da podnesem nerviranje zbog Miljane, mogla bih jedino da uđem sama da komentarišem druge, sa njom više ne. Kad je ona kući, mirna sam i ne nerviram se - bila je potpuno iskrena Marija.

Bila u bolnici i zbog kičme

Rijaliti učesnica muku muči s problemima s kičmom, a tada se oglasila i otkrila kako se oseća.

- Jako mi je teško, kao da nosim neki teret, kao cigle da nosim na glavi, tako osećam težimu. Slaba mi je cirkulacija na vratu zbog spondiloze, a i ova promena vremena mi ne ide na ruku, danas je baš zahladnelo... Išla sam da vidim da li može da mi bude bolje - kaže za Informer Marija Kulić koja ima problem i sa diskus hernijom.

- Imam problem i sa diskus hernijom, nadam se da će mi masaže i terapija pomoći. Najviše mrzim da idem kod lekara i čekam redove, idem samo kad moram - zaključuje ona tada za Informer.