U Zvezdama Granda svi rade kao da je Saša Popović tu

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Saša Popović preminuo je 1. marta 2025. godine, a njegov kum Dejan Ćirković Ćira gostujući u emisji Amidži šou otkrio je jednu situacija kada se Popović razdrao na njega. Kompletnu priču potvrdila je i Suzana Jovanović koja je takođe, bila gost u pomenutoj emisji.

Za njihovo upoznavnaje zaslužna je pevačica Vanesa, koja ih je upoznala u klubu "Euridika", koji je držao njen otac.

Nakon tog prvog susreta, usledio je veliki koncert u Brusu. Saša nije zaboravio Ćiru, već ga je odmah uveo u svoju garderobu. Ubrzo nakon toga, započeli su zajedničke turneje sa grupom "Ritam srca", tokom kojih je Saša Popović spavao kod Ćire kući.

Iako su kroz decenije izgradili neraskidivu vezu, Ćira se u emisiji "AmiGshow" prisetio jedine situacije kada je Saša ozbiljno vikao na njega.

Oštre reči

Kada se Ćira vratio iz Nemačke, bilo ga je sramota da neprestano boravi kod Saše i Suzane, pa je predložio da ode i smesti se u hotel. Ova rečenica je toliko iznervirala Popovića da je odmah skočio i izdrao se na kuma: "Sad si to pomenuo, samo još jednom ako to pomeneš, nikad u kuću nećeš da mi uđeš!"

Ćira je kod Amidžića kroz osmeh dodao da je nakon te scene kod njih ostao 33 godine, i da planira da ostane još toliko.

Suzana Jovanović je potvrdila ove reči, istakavši da Sale, kada se veže za nekog, jednostavno ne dozvoljava takve stvari, i da bi za njega bio lični promašaj da mu kum spava u hotelu umesto u njegovom domu.

1/10 Vidi galeriju Dejan Ćirković Ćira Foto: Nemanja Nikolić

"Mene i Sašu je htela da razdvoji koeginica"

Inače, u istoj emisiji Suzana je otkrila da je jedna koleginica htela da im uništi brak, zbog čega je morala da reaguje i policija.

- Ovo nigde nisam ispričala, ovo je eksluziva. Zvoni meni telefon i zove me tip: "Zdravo Suzana, duguješ mi 2.500 maraka. Kad si bila sa mnom dao sam ti 2.500 maraka". Ja sam stavila na spikerfon, kad si čist i znaš da nisi ništa loše uradio u životu, rekla sam: "Evo moj muž". Sale je njega pitao šta mu treba, a on je krenuo da zamuckuje. To je bila podmetačina. Meni nije bilo teško, skenirali smo broj i podneli krivičnu prijavu za uznemiravanje. Čovek je pričao da je bio sa mnom i da mi je pozajmio pare. Podneli smo krivičnu prijavu, inspektor mi je rekao da su ga našli, a ja sam rekla da ne želim da znam - rekla je Suzana u emisiji kod Ognjena Amidžića.

- Pitala sam da li ima veze sa estradom i da li ga je neko angažovao, a radilo se o mojoj koleginici. Nisam saznala ime, ali pretpostavljam i neka ostane X osoba. Cilj je bio da se napravi razdor i kako ja varam Saleta, da nisam dobra žena, dobra majka i da nisam žena za njega. Cilj je bio da se brak okonča. Da li možeš da veruješ? Ja sam samo pitala da li je neko sa estrade, radilo se o koleginici, a inspektor je rekao da ne može da mi kaže ime. Možda mi jednog dana kaže, ali ja znam ko je. Možda je to neka ljubomora da Sale bude svačiji, ali samo ne moj. Više bi im prijalo da ga rasture od mene, da krene od devojke do devojke, a ne samo sa jednom ženom. To je ono što ja kažem "Nemoj pa se ne boj". Ja znam da muža mog nisam prevarila mislima, a ne delima. Bred Pit da je došao rekla bih "Vidi, sladak je", ali sa njim nikad ne bih otišla. Ja sam mog muža volela, volim ga i danas danas, srcem i dušom. Za mene je brak svetinja. Niko ne postoji, samo Sale Popović i niko više - ispričala je Suzana.