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Anita Stanojlović i Luka Vujović u rijalitiju su napravili bebu, a i nakon izalaska oni i dalje cvetaju u ljubavi i išekuju njihovo prvo zajedničko dete. S obzirom da će Anita i Luka uskoro postati roditelji, logično je da su jedno drugo upoznali sa svojom porodicom. Međutim, i ako je Luka pre neki dan govorio da njegova izabranica ima super odnos sa njegovom porodicom, jedna stvar koju su fanovi pomenutih aktera otkrili je ono što možda, demantuje Vujovićevu izjavu.

Naime, društvene mreže su aplikacije na kojima svako od nas prati i koga zna i koga ne zna, a posebno one koje zna. S obzirom da je Stanojlovićeva buduća snajka Lukine mame, Biljane Vujović, logično bi bilo da se njih dve prate na pomenutoj mreži, ali kako se vidi crno na belo to nije tako.

Sa druge strane, buduća svekrva Biljana Vujović i dalje prati Anitu na Instagramu, što otvara pitanje šta se zapravo dešava između njih dve i zbog čega su odnosi zahladneli.

1/4 Vidi galeriju Luka Vujović i Anita Stanojlović Foto: Printscreen Instagram

Ova situacija posebno čudi ako se uzme u obzir nedavna izjava njenog sina Luke Vujovića. On je uveravao javnost da je u njihovim porodičnim odnosima sve apsolutno idilično, te da su svi članovi porodice kolektivno prihvatili Anitu i da nemaju nijedan jedini problem otkako su napustili rijaliti šou.

Foto: Printscrean

Luka tvrdi da je sve idilično

On je naime u svom TikTok lajvu otkrio da Anita boravi kod njegovih, dok je on u Turskoj.

"Super je Anita. Anita je na Zlatiboru, čeka me, eno je kod mojih. Bila je sa sestrom, sada je otišla do brata. Išli su na večeru, sad idu da jašu one poniće, koniće. Sa sinom je, mi u nedelju slećemo, pa ćemo da se pridružimo", detaljno je ispričao Luka tokom uključenja.

Podsetimo, Biljana je o vezi svog sina i njegove trudne izabranice govorila za Blic.

Očekujem da podignu vezu na viši nivo

Biljana nije krila sreću jer uskoro stiže još jedna unuka.

- Juče sam je sanjala. Sanjala sam Luku, Anitu i bebu i prelepa je. Mnogo sam se brinula da se nešto ne iskomplikuje, da ne pobaci tamo jer je pritisak bio ogroman na njih. Mislim da je sad malo smanjen. U rijalitiju su je napravili, pa sada ne može da se zaustavi život zbog njih i rijalitija.