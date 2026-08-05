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Taki Marinković objavio je fotografiju iz provoda na društvenoj mreži Instagram, a ova objava izazvala je lavinu komentara. Taki je na fotografiji sa zanosnom plavušom, a mnogi se pitaju da li je ovo nova izabranica oca Maje Marinković.

Ispod slike nije bilo nikakvog opisa, pa za sada sve o vatrenoj plavuši ostaje misterija. U Marinkovićevom zagrljaju pozirala je lepa plavuša, a njen bujni dekolte izazvao je posebnu pažnju.

Foto: Printscrean

Od devojaka prvo traži da mu kažu koliko imaju godina

Taki je nedavno otkrio i da li devojke sa kojima je imao kratke afere traže da on krije njihove identitete, ali i šta on od njih traži.

- Ne, one dok ja spavam, one me otkriju, pa me slikaju, snimaju i onda šalju tamo negde: “Ja sam bila s Takijem Marinkovićem, da li ja mogu da uđem u “Elitu” Mene pitaju: “Zašto ti Taki imaš ugovore sa devojkama?” Nemam ugovore, moram da im kažem: “Izvini devojčice, koliko imaš ti godina? Ako imaš preko 25, možemo da idemo na piće.” Nije džentlmenski da pitaš nekog koliko ima godina, ali ja zbog svoje sigurnosti, da bi sebe zaštitio, ja moram da im tražim da mi pokažu ličnu kartu. Devojke sa 16, 17 godina urade usne, poprsje i izgledaju mnogo starije, tako da ne želim da imam problema ni ja ni moja ćerka u životu, da se baca takva ljaga na moju porodicu.

1/6 Vidi galeriju Taki Marinković Foto: Petar Aleksić, Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić

Pijana noć sa Stanijom

Taki je svojevremeno ispričao i da je sa Stanijom Dobrojević imao nešto više od prijateljstva .

- Desila se pijana noć, bilo šta je bilo, ne bih o Staniji. Stanija je sav taj šljam dovela ovde i Asmina i Aneli. Ona je dovukla tu bedu na vrata ovde. Ona je prvo pričala o Asminu da je to zlatno, cveta ljubav, Majami, zlatne narukvice, a na kraju ispade niti plaćao niti bilo šta. Ko tu sad laže, da li Stanija ili Asmin? Asmin je rekao da su oni “tipovali Maju”. Da on uđe i da ona uđe u decembru, a da Asmin smuva Maju i Stanija kao da bude povređena žena, ili šta mu je već ljubavnica, verenica. To je bio čist dogovor da Maja bude tu ubačena u igru jer je nestalo love. Asmin joj je ostavio 20.000 evra da ima da preživi dok on ne izađe. To se potrošilo tamo u Majamiju gde je Stanija bila i sad nestalo love i ona kaže “Aj sad u rijaliti” da Maja bude žrtveno jagnje - rekao je Taki, pa se osvrnuo na noć, kada se video sa Stanijom:

- To je bila 2022. godina, ona je malo više popila i otišli smo do toaleta tamo i desilo se što se desilo. I Maja je posumnjala. Nema nas pola sata. Kad smo se vratili Maja kaže: “Gde si toliko bio sa Stanijom?” I ja sam joj rekao da Staniji nije bilo dobro.