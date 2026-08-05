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Jelena Karleuša nedavno je govorila o svojoj karijerti, počecima, borbi, usponima i padovima, a ono što je sve šokiralo je trenutak kada je pevačica otkrila da je živela u stanu Željka Ražnatovića Arkana.

Na pitanje da li je istina da je živela u stanu pokojnog muža njene neprijateljice, Jelena je otkrila istinu

"Otvorili su mi vrata njegovi sinovi i ćerka"

Da li je istina da si početkom dvehiljaditih živela u stanu Željka Ražnatovića Arkana u Atini?

- Istina je. S obzirom na to da sam jedina domaća muzička ličnost koju izdaju strane produkcijske kuće - sada Univerzal, a nekada Heven Mjuzik. Tada me je u Atinu dovela čuvena porodica Kirjaku, vlasnici Hevena, i kompozitor Fivos. Tada sam dugo odsedala u hotelu, bila sam depresivna tu... Nisam se osećala kao kod kuće, a provodila sam mesece tamo. Iz tog razloga su odlučili da mi iznajme jedan prelep stan na obali mora na Glifadi. Ispostavilo se da je žena koja je iznajmljivala taj stan Natalija, bivša supruga Željka Ražnatovića Arkana. Sećam se, otvorili su mi vrata njegovi sinovi Nikola i Vojin i ćerka Maša - rekla je pevačica tada za Informer

1/5 Vidi galeriju Pevačica spremna za veliki poduhvat Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen

Kako se sećaš tog parioda?

- Pamtim ga kao najlepši u mom životu. Tada mi je Heven Mjuzik iznajmio jednu "opel corsu" u koju sam, pošto sam jedina imala vozačku dozvolu, svaki dan trpala Arkanovu decu i još uvek maloletnog Tošeta Proeskog i vozila sve nas na plažu. Tada sam snimila pesme kao što su "Moj dragi", "Samo za tvoje oči", "Manijak".

"Sa Cecom sam pevala prateće vokale"

Pevačica je u jendom momentu govorila i o saradnji sa Cecom Ražnatović.

- Prvi honorar sam zaradila pevajući prateće vokale Milošu Bojaniću (smeh). To je bilo pre onih čuvenih pratećih vokala za pevačicu Dajanu. Sa Cecom sam pevala prateće vokale, stajale smo jedna pored druge u gluvoj sobi i Ceca je posle prokomentarisala da je šteta što sam debela i ružna, da dobro pevam, ali da nikad neću biti zvezda. Tako da se ispostavilo da ne trčiš pred rudu, nikada - rekla je Jelena.