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Hrvatski ekstremista Marko Perković Tompson učestvovao je u vojnoj operaciji "Oluja", a istu je opisao kao svojevrsni odmor od estrade. Tompson je u intervjuu koji je pre skoro tri decenije, precizno 1997. godine, dao hrvatskom nacionalnom emiteru otkrio je da nije ni slutio da će postati izvođač.

- Meni je Oluja bila odmor, sve ovo me pomalo zamaralo. Ova estrada, pošto se ja nikada nisam mislio baviti ovime, slučajno se to dogodilo. Kad bih otišao u Čavoglave sa svojim prijateljima, ja bih se tada odmorio. I naravno da mi je sve to odgovaralo - rekao je Tompson, koji u svom repertoaru ima brojne pesme koje pozivaju na ustaštvo i mržnju Srba.

U istom intervjuu, u kojem je istakao da pušku iz devedesetih čuva kao suvenir, naveo je i kako je dobio nadimak.

- Po puški. Prve puške koje smo dobili u ratu ’91. godine, nekih petnaestak pušaka, među njima je bila stara američka puška Tompson, koju su koristili Amerikanci u Drugom svetskom ratu. Pošto nas je s imenom Marko bilo nekoliko u našem vodu - i koji Marko? Onaj što ima Tompsona. I tako. A to je bio peh, taj Tompson nije uopšte dobar - istakao je on tad.

1/11 Vidi galeriju Marko Perković Tompson Foto: ANTONIO BAT/EPA

Tompson je inače sinoć održao koncert koji je opet započeo pesmom "Bojna Čavoglave", u kojoj se koristi nacističko-ustaška simbolika usmerena protiv Srba, a počinje ustaškim pokličem "za dom spremni".

- S pesmama koje su nas pratile u ratu počinjemo. Pozdrav braniteljima. Znamo šta je Šibenik bio u ratu. Pozdrav 142. drniškoj izvidničkoj brigadi. Mi koji smo živi sećamo se onih koji nisu i čuvamo uspomenu na njih. Kad smo oslobađali Hrvatsku... - rekao je on.