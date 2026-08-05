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Dea Đurđević pre nekoliko dana donela je na svet devojčicu kojoj su ona i njen suprug Lazar, dali ime Iris. Porođaj je protekao u najboljem redu, a nakon nekoliko dana u porodilištu, Dea i njena naslednica napustile su porodilište i sa ponosnim tatom i suprugom voditeljke su se uputili u svoj porodični dom.

Dea se sada oglasila na društvenoj mreži Instagram, gde je objavila video sobe njene naslednice. Uz video je dodala i opise koje su raznežile sve njene pratioce.

- Dobrodošla, ljubavi u svoju oazu mira i sreće. Ovde će te uvek čekati najveći osmeh i podrška. Najtopliji zagrljaj i razuevanje. Neka te život uvek vodi gde poželiš, znaj da uvek imaš toplo gnezdo puno ljubavi da se u njega vratiš - napisala je ponosna mama.

Konjići, cveće, baloni, mašne

U sobi male Iris, preovladava roze boja, a voditeljka i njen suprug su se potrudili da i dekoracijom dodatno ulepšaju prostor u kom će boraviti njihova mezimica.

U krevecu se nalaze jastuci u obliku cveta kamilice, po čitavoj sobi su raspoređeni baloni, a tu je i jedan konji

1/8 Vidi galeriju Dea Đurđević pokazala sobu za ćerku Foto: printsacrean, Printscrean

Kažu da je doneti odluku presudno

Po izlasku iz bolnice Dea se oglasila prelepom porukom:

Kako kaže, presrećna je što su naslednicu doveli kući.

- Kažu da je doneti odluku da stvoriš dete je presudno. To znači odlučiti da će do kraja života tvoje srce hodati van tvog tela. Presrećna sam zbog toga što smo našu Iris doveli kući - napisala je Dea između ostalog.

Podsetimo, Dea i Lazar postali su roditelji 28. jula, a najlepše vesti ponosni otac slavio je do zore.

1/5 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscrean, Printscreen/Instagram