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Starleta Slađa Poršelina je u jednoj emisiji hvalila divu Jelenu Karleušu, a JK nije ostala nema na komplimente, te joj se zahvalila na Iks-u!

Jelena Karleuša ponovo je privukla pažnju na društvenoj mreži Iks, ovoga puta kratkom, ali jasnom reakcijom na objavu koja joj je izmamila osmeh.

JK oduševljena

1/16 Vidi galeriju Jelena Karleuša na finalu Pinkovih Zvezda Foto: Marko Karović

Naime, jedan korisnik podelio je pohvale koje je Karleuši uputila starleta Slađa Poršelina u jednoj emisiji, a pop diva nije ostala nema na lepe reči.

"Kako divne reči... hvala lepo", napisala je Jelena Karleuša na mreži Iks, reagujući na objavu korisnika koji je podelio pohvale od Slađe Blinde.

Slađa Poršelina se ugleda na JK

Podsetimo, Slađa je pre par dana u jednoj emisiji izjavila o Karleuši sledeće:

- Diva, mega, giga, ultra zvezdetina! Žena kojoj se divim i čije sam stajlinge kopirala još kao devojčica. Svi mi u životu želimo da budemo Jelena Karleuša. Da obuče običnu crnu kesu, na njoj bi izgledala skupo. Naša zemlja je ne ceni dovoljno, a ljubomorne koleginice pričaju da ne zna da peva, pa ona izbaci pesmu i ima milione pregleda. Mnoge pevačice pokušavaju da budu ona, na primer Tea Tairović, a i Teodora Džehverović je to pokušavala na početku. Za Jelenu ide čista desetka sa plusom (10+), ma dala bih joj milion - poručila je Slađa za Alo

1/6 Vidi galeriju Slađa Poršelina Foto: Petar Aleksić, Printscreen

Međutim, potpuni kontrast i hladan tuš usledio je već u narednim minutima, kada se na tapetu našla Maja Berović.

Pevačica se nije nimalo dobro provela u Slađinoj analizi, pre svega zbog šminke, lošeg izbora garderobe i, kako Poršelina tvrdi, neuspelog kopiranja JK.

- Maja Berović je još jedna u nizu koja je htela da bude Jelena Karleuša. Na početku karijere je bila slatka mršavica sa svojim stilom, a onda je krenula sve da radi kako bi ličila na JK. Ovaj stajling je katastrofa! Šminka je grozna, ruž je čini vampirkom, najlon čarape i cipele su joj skratile nogu, a ovaj kaput preko je čist višak. Izgleda nakaradno i ima višak kilograma koji je stisnula ovim čarapama. Volim njene pesme, ali za ovo izdanje dobija jedva trojku (3) - oštra je bila Slađa.